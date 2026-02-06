Отправлено: - 12:20

saba:

У нас в поликлинике несколько врачей категории 70+, так быть не должно!

Цитата:так их палкой от туда не выгонишь, пишут сразу жалобу. Зарплаты ведь хорошие. в городской больнице в основном молодёжь, в пандемию все возрастные по убегали, написав заявление, назад их не приняли.