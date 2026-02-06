НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53461
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
Отправлено: 06.02.26 - 16:45
По данным издания, решение было принято "в интересах национальной безопасности". Пока ни российские ведомства, ни сам комик, ни его представители не комментировали ситуацию. Позже сообщили, что Сабуров намерен вылететь в Алматы.
С
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1910
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
Отправлено: 07.02.26 - 11:56
Цитата:
сайлау курманов:
по ТВ его номер

Ой ну с детьми вообще нельзя смотреть никакой камеди,да даже КВН. Сразу переключаю. Хотя детям по 30 лет :lol:
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2432
Re: Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
Отправлено: 07.02.26 - 12:13
Цитата:
сайлау курманов:
Однажды я смотрел по ТВ его номер,он начал с того что у него утром был бешенный стояк.

Для РФ это нормальный юмор. Все семиты объявили бойкот. Там такой нафталин выступает, типа Андрея Державина, "Сталкер", больше и слушать некого.. Похоронки текут рекой, не до юмора там. Семья из Белгорода приехала к родителям в Костанай зиму перезимовать. Отопления нет, электричество через день отключают. Жесть.
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2432
Re: Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
Отправлено: 07.02.26 - 14:46
в россми пишут что за этого комика депутаты госдумы выступили с поддержкой, что нельзя по доносу запрещать въезд в рф. ну прям 1937 год.. умора..
