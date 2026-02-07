НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
TikTok обвиняют в нарушениях из-за вызывающих привыкание функций
 
 
NG.kz
TikTok обвиняют в нарушениях из-за вызывающих привыкание функций
Отправлено: 07.02.26 - 11:55
Европейская комиссия заявила, что дизайн TikTok, вызывающий привыкание, нарушает европейский Закон о цифровых услугах и не обеспечивает должной защиты пользователей. Об этом говорится в предварительном заключении ЕК, распространенном накануне.
Читать новость

сайлау курманов
Re: TikTok обвиняют в нарушениях из-за вызывающих привыкание...
Отправлено: 07.02.26 - 11:55
По занимаемому обьему памяти т-ток стоит на первом месте, его дизаин знаки даже просвечиваются на экране когда сидишь на других сайтах, а в остальном ничего плохого не скажу, встречаются очень информативные и образовательный посты, ну бывает и пустышки, я их пролистываю.
