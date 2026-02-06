Отправлено: - 21:15

ACROS:

законопослушность

Цитата:Законопослушность в 90% случаев убивает творчество, можно вспомнить Пушкина, Лермонотова, Абая ,да и Олжас Сулейменов с Чингизом Айтматовым уверен ни с кем не согласовывали свои шедевры! Вся эта суета насчёт согласований это просто апофеоз зарегулированной чиновничьей системы, когда всё по порядку, всё под линеечку и всё чинно и благородно! Напоминает потуги нашего акимата про единый архитектурный стиль! В этот стиль вполне вписывается советская "хрущёвка" и никак "Саграда Фамилия"!!! Это не дело акимата согласовывать песни, есть Закон в котором оговорено, что подходит под статью, но он должен срабатывать постфактум, а не до выступления! Тут широчайшее поле и для чиновничьего произвола и кстати для такой бяки как коррупция! Ну не нравится чиновнику например Ваш любимый исполнитель, например Серов,что он не найдёт в его песнях какого нибудь криминала что ли? А уж тем более какой нибудь Найнти Уан с их эпатажными нарядами.хоть они очень популярны были , у уже вполне себе взрослой аудитории! Молодёжные песни не нравились старика никогда во все времена, но почему то мне в молодости больше нравились "Машина времени" или "Воскресенье" чем творчество Льва Лещенко и "Любовь, комсомол и весна" никак меня не вдохновляли,хотя я и был комсомольским активистом.