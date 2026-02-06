Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
Я робот
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53461
Отправлено: 06.02.26 - 16:45
По данным издания, решение было принято "в интересах национальной безопасности". Пока ни российские ведомства, ни сам комик, ни его представители не комментировали ситуацию. Позже сообщили, что Сабуров намерен вылететь в Алматы.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 339
Отправлено: 06.02.26 - 16:45
Укатали сивку крутые горки.
Отправлено: 06.02.26 - 19:56
А, кто это такой: - если что то нарушил- то ОТВЕЧАЙ по полной.
Всё в цвет: - заработал, заплати налоги и к тебе никаких вопросов.
Всё в цвет: - заработал, заплати налоги и к тебе никаких вопросов.
Отправлено: 06.02.26 - 20:18
Цитата:
Это перекликается с нашими инициативами по поводу согласования с акиматами песен! Он артист стендапа несколько раз неудачно пошутил и сразу нашли у него кучу нарушений иммиграционного законодательства России! Так то он даже против войны не выступал, немного поиздевался над теми россиянами, которые от мобилизации в Казахстан убежали. Вот и прилетело, хотя те россияне больше угрозу для "росбезопасности" представляли, ибо предатели.
ACROS:
Это перекликается с нашими инициативами по поводу согласования с акиматами песен! Он артист стендапа несколько раз неудачно пошутил и сразу нашли у него кучу нарушений иммиграционного законодательства России! Так то он даже против войны не выступал, немного поиздевался над теми россиянами, которые от мобилизации в Казахстан убежали. Вот и прилетело, хотя те россияне больше угрозу для "росбезопасности" представляли, ибо предатели.
Отправлено: 06.02.26 - 20:42
Цитата:
Не с нашими, а инициативой властями- это их задумка не ваша, наверное.
Согласование: - это законопослушность-порядок или вседозволенность ???
saba:
Не с нашими, а инициативой властями- это их задумка не ваша, наверное.
Согласование: - это законопослушность-порядок или вседозволенность ???
Отправлено: 06.02.26 - 21:15
Цитата:
Законопослушность в 90% случаев убивает творчество, можно вспомнить Пушкина, Лермонотова, Абая ,да и Олжас Сулейменов с Чингизом Айтматовым уверен ни с кем не согласовывали свои шедевры! Вся эта суета насчёт согласований это просто апофеоз зарегулированной чиновничьей системы, когда всё по порядку, всё под линеечку и всё чинно и благородно! Напоминает потуги нашего акимата про единый архитектурный стиль! В этот стиль вполне вписывается советская "хрущёвка" и никак "Саграда Фамилия"!!! Это не дело акимата согласовывать песни, есть Закон в котором оговорено, что подходит под статью, но он должен срабатывать постфактум, а не до выступления! Тут широчайшее поле и для чиновничьего произвола и кстати для такой бяки как коррупция! Ну не нравится чиновнику например Ваш любимый исполнитель, например Серов,что он не найдёт в его песнях какого нибудь криминала что ли? А уж тем более какой нибудь Найнти Уан с их эпатажными нарядами.хоть они очень популярны были , у уже вполне себе взрослой аудитории! Молодёжные песни не нравились старика никогда во все времена, но почему то мне в молодости больше нравились "Машина времени" или "Воскресенье" чем творчество Льва Лещенко и "Любовь, комсомол и весна" никак меня не вдохновляли,хотя я и был комсомольским активистом.
ACROS:
Законопослушность в 90% случаев убивает творчество, можно вспомнить Пушкина, Лермонотова, Абая ,да и Олжас Сулейменов с Чингизом Айтматовым уверен ни с кем не согласовывали свои шедевры! Вся эта суета насчёт согласований это просто апофеоз зарегулированной чиновничьей системы, когда всё по порядку, всё под линеечку и всё чинно и благородно! Напоминает потуги нашего акимата про единый архитектурный стиль! В этот стиль вполне вписывается советская "хрущёвка" и никак "Саграда Фамилия"!!! Это не дело акимата согласовывать песни, есть Закон в котором оговорено, что подходит под статью, но он должен срабатывать постфактум, а не до выступления! Тут широчайшее поле и для чиновничьего произвола и кстати для такой бяки как коррупция! Ну не нравится чиновнику например Ваш любимый исполнитель, например Серов,что он не найдёт в его песнях какого нибудь криминала что ли? А уж тем более какой нибудь Найнти Уан с их эпатажными нарядами.хоть они очень популярны были , у уже вполне себе взрослой аудитории! Молодёжные песни не нравились старика никогда во все времена, но почему то мне в молодости больше нравились "Машина времени" или "Воскресенье" чем творчество Льва Лещенко и "Любовь, комсомол и весна" никак меня не вдохновляли,хотя я и был комсомольским активистом.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2275
Отправлено: 06.02.26 - 21:49
.....пущай у нас стендапит мы будем сильно смеяться ха ха ха ....в Аркалык поедет там даст выступление как ни как он наш родной и согласовывать репертуар не потребуется... ...доигрался на скрипке...
Отправлено: 06.02.26 - 23:20
Цитата:
Сколько счастья!!! Указали выскочке на место и правильно нефиг шутки шутить и дома в Новой Риге покупать, сидеть надо тихо и не высовываться из своего Степногорска, максимум можно было в Екатеринбурге где учился, а он на федеральный уровень замахнулся! Непорядок!!!
родом из Шанхая2022:
Сколько счастья!!! Указали выскочке на место и правильно нефиг шутки шутить и дома в Новой Риге покупать, сидеть надо тихо и не высовываться из своего Степногорска, максимум можно было в Екатеринбурге где учился, а он на федеральный уровень замахнулся! Непорядок!!!
Отправлено: 07.02.26 - 09:14
Да может ещё "порешает" и вернется.. Половину денег отдаст,придумают оспаривание действий в суде и всё будет норм. Конечно,что сейчас творится в РФ это ужас для бизнеса. Отбирают и не спрашивают. Даже у работяг Макфы,которым когда-то были выданы квартиры на заводе их теперь отбирают.. Бюджет дефицитный,нефть индийцам по 25$,давай Ваня помогай..
Отправлено: 07.02.26 - 09:36
Цитата:
Не думаю что это так- законопослушные и дисциплинированне прибалты- Яак Йола, Тынис Мяги, Анне Вески, Мирдза Зивре, ВИА "Апельсин" - имели БЕШЕННУЮ популярность в Советском Союзе : - просто у нас в крови сидит, такое этакое ворчливое , как бы "НАПЕРЕКОР" власти, впрочем сколько людей- столько и мнении- на вкус и цвет товарищей нет.
Цитата:
Предварительно надо ему выучить родной, казахский язык на уровне профессионально-разговорного жанра, да и рынок Казахстана- это не русский рынок- он тут столько бабла не поднимет.
saba:
Не думаю что это так- законопослушные и дисциплинированне прибалты- Яак Йола, Тынис Мяги, Анне Вески, Мирдза Зивре, ВИА "Апельсин" - имели БЕШЕННУЮ популярность в Советском Союзе : - просто у нас в крови сидит, такое этакое ворчливое , как бы "НАПЕРЕКОР" власти, впрочем сколько людей- столько и мнении- на вкус и цвет товарищей нет.
Цитата:
родом из Шанхая2022:
Предварительно надо ему выучить родной, казахский язык на уровне профессионально-разговорного жанра, да и рынок Казахстана- это не русский рынок- он тут столько бабла не поднимет.
Отправлено: 07.02.26 - 09:51
Цитата:
Думаете не знает? Я был на его концерте,и знаете,я для себя решил, что он националист. Поэтому ,думаю,что знает он казахский. И вообще,как человек,Нурлан мне не понравился. Надменный,высокомерный и очень злой. По деньгам у нас,конечно,он сильно потеряет.. И всякие Дубаи/Пхукеты/Майами его не спасут.. А через 3 года все уже и забудут его.
[Исправлено: Сабыр, 07.02.2026 - 11:06]
ACROS:
Думаете не знает? Я был на его концерте,и знаете,я для себя решил, что он националист. Поэтому ,думаю,что знает он казахский. И вообще,как человек,Нурлан мне не понравился. Надменный,высокомерный и очень злой. По деньгам у нас,конечно,он сильно потеряет.. И всякие Дубаи/Пхукеты/Майами его не спасут.. А через 3 года все уже и забудут его.
[Исправлено: Сабыр, 07.02.2026 - 11:06]
Отправлено: 07.02.26 - 11:17
Цитата:
Единственнй способ ему быть на плаву, но в тени некогда популярной славы: - перквалифицироваться в тамаду на тоях, причём в русскоязычных областях.
Даже если он и тут будет вступать в прежнем своём формате- он будет НЕПОПУЛЯРНМ- этот формат у нас не востребован.
Нефик было рыпаться- терять нюх и осуждать СВО- в России война, и коль ты там зарабатываешь и всё твоё имущество - там - играй по их правилам и не рыпайся.
Тем более ты по существу - гастарбайтер и на птичьих правах и не Ксюха Собчак которой можно ВСЁ.
Цитата:
Какие ТРИ года: - в марте-апреле этого года.
Сабыр:
Единственнй способ ему быть на плаву, но в тени некогда популярной славы: - перквалифицироваться в тамаду на тоях, причём в русскоязычных областях.
Даже если он и тут будет вступать в прежнем своём формате- он будет НЕПОПУЛЯРНМ- этот формат у нас не востребован.
Нефик было рыпаться- терять нюх и осуждать СВО- в России война, и коль ты там зарабатываешь и всё твоё имущество - там - играй по их правилам и не рыпайся.
Тем более ты по существу - гастарбайтер и на птичьих правах и не Ксюха Собчак которой можно ВСЁ.
Цитата:
Сабыр:
Какие ТРИ года: - в марте-апреле этого года.
Отправлено: 07.02.26 - 11:43
Цитата:
У славян нет тоев Ну если как Вохмяков будет за 250К то норм,будут заказывать.
ACROS:
У славян нет тоев Ну если как Вохмяков будет за 250К то норм,будут заказывать.
Отправлено: 07.02.26 - 11:46
Цитата:
Я ни разу не слышал такое от него. Там скорее другое,наоборот не одобрял,ни разу не ездил на Донбасс,в госпиталь к самоварам не съездил. Там же теперь по принципу кто не с нами-тот против нас.
ACROS:
Я ни разу не слышал такое от него. Там скорее другое,наоборот не одобрял,ни разу не ездил на Донбасс,в госпиталь к самоварам не съездил. Там же теперь по принципу кто не с нами-тот против нас.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 8001
Отправлено: 07.02.26 - 11:47
Однажды я смотрел по ТВ его номер,он начал с того что у него утром был бешенный стояк. Смотрел я с детьми, сын,дочь, сноха. От его выступления мне стало не посебе и я перключил канал,кто знал что такое будут показывать нам на старости лет
