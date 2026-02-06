Re: Ввели в кому в Таиланде - Костанайца госпитализировали во...

Отправлено: - 16:28

Цитата://В посольстве Казахстана//



А, они не могут, через Минфин, оплатить лечение гражданина Казахстана???

Страховка - НИЧЕГО не покрыает- сам лично в этом убедился.

Это же экстренний случай из разряда- ЧС.

А, потом после успешного лечения и прибытия на Родину удержать с него потраченную сумму- он же никуда не денется, а сейчас время дорого.

Наверняка такие случаи предусмотрены в нашем законодательстве.