N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53460
Отправлено: 06.02.26 - 16:45
По данным издания, решение было принято "в интересах национальной безопасности". Пока ни российские ведомства, ни сам комик, ни его представители не комментировали ситуацию. Позже сообщили, что Сабуров намерен вылететь в Алматы.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 339
Отправлено: 06.02.26 - 16:45
Укатали сивку крутые горки.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8790
Отправлено: 06.02.26 - 19:56
А, кто это такой: - если что то нарушил- то ОТВЕЧАЙ по полной.
Отправлено: 06.02.26 - 20:18
Цитата:
ACROS:
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8790
Отправлено: 06.02.26 - 20:42
Цитата:
Не с нашими, а инициативой властями- это их задумка не ваша, наверное.
Согласование: - это законопослушность-порядок или вседозволенность ???
saba:
Отправлено: 06.02.26 - 21:15
Цитата:
ACROS:
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2275
Отправлено: 06.02.26 - 21:49
.....пущай у нас стендапит мы будем сильно смеяться ха ха ха ....в Аркалык поедет там даст выступление как ни как он наш родной и согласовывать репертуар не потребуется... ...доигрался на скрипке...
Отправлено: 06.02.26 - 23:20
Цитата:
родом из Шанхая2022:
