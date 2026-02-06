Re: Предлагаемые оправки затронут 84% текста Конституции РК....

Отправлено: - 21:55

Ужесточением коррупции не пахнет.

Только ужесточение жизни простых граждан. Цензура и ограничения. Кто воровал - тот и продолжит. Кто сводил концы с концами - будет пытаться и дальше из сводить, но везде спрашивать разрешения и одобрения.

За нас уже все решено и принято. Пыль в глаза и имитация работы реформаторов.