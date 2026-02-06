Re: Александр ОЛЕЙНИК: Управляемая демократия, или Куда дуют...

Цитата:///возникло ощущение:///

Цитата://при Назарбаеве.//



Конституция 1993 года, 1995 года, назарбаевская, теперь вот токаевская: - какие ощущения- да, НИКАКИХ- !!!!!

Всё что там будет написано( оно уже НАПИСАНО и давным -давно-и даже ПРИНЯТО - просто вы об этом пока НЕ ЗНАЕТЕ-а, эти нынешние движения разнотолкующих Имашевой и Сарыма- мимикрия эрзацдемократии ) -, и было написано и ещё будет написано в будущем при 3, при 4, при 5 президентах- всего лишь СЛОВА.

Мы то живём не благодаря Конституции, а ПАРАЛЕЛЬНО и НЕЗАВИСИМО ей и даже в иных случаех подзаконные акты и ведомственный приказ или правило какого то вминистра - более весомее чем сама Конституция ( замечено на практике).

Так что зачем зря пар пускать: - придёт 3 и перепишет так как нужно ему; придёт 4 - сделает точно так же и 5 и 6 и так до бесконечности.