≡ Александр ОЛЕЙНИК: Управляемая демократия, или Куда дуют ветры перемен
 
 
Александр ОЛЕЙНИК: Управляемая демократия, или Куда дуют ветры перемен
Отправлено: 06.02.26 - 14:15
Когда обсуждение идёт в спешке. Когда комиссию назначает власть, а не общество. Когда критику называют «дезинформацией». Когда реформы объясняют сверху вниз, а не снизу вверх. Тут справедливо возникает вопрос: а что изменит этот самый Курылтай? Кто его будет слушать?
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Управляемая демократия, или Куда дуют...
Отправлено: 06.02.26 - 14:15
Цитата:///возникло ощущение:///
Цитата://при Назарбаеве.//

Конституция 1993 года, 1995 года, назарбаевская, теперь вот токаевская: - какие ощущения- да, НИКАКИХ- !!!!!
Всё что там будет написано( оно уже НАПИСАНО и давным -давно-и даже ПРИНЯТО - просто вы об этом пока НЕ ЗНАЕТЕ-а, эти нынешние движения разнотолкующих Имашевой и Сарыма- мимикрия эрзацдемократии ) -, и было написано и ещё будет написано в будущем при 3, при 4, при 5 президентах- всего лишь СЛОВА.
Мы то живём не благодаря Конституции, а ПАРАЛЕЛЬНО и НЕЗАВИСИМО ей и даже в иных случаех подзаконные акты и ведомственный приказ или правило какого то вминистра - более весомее чем сама Конституция ( замечено на практике).
Так что зачем зря пар пускать: - придёт 3 и перепишет так как нужно ему; придёт 4 - сделает точно так же и 5 и 6 и так до бесконечности.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Управляемая демократия, или Куда дуют...
Отправлено: 06.02.26 - 21:55
.....первый новую столицу построил,второй конституцию перепишет,все хотят след какой то оставить так и будем жить....говорят же каждая метла по новому метёт...будем крепиться...
