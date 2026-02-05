Отправлено: - 10:32

Добринцофф:

шёл человек три года его не было на его месте работает другой человек, и что я теперь должен выгнать добросовестного работника только потому что тот вернулся? А как мне уволить нынешнего работника,что я ему должен сказать?

ACROS: В ШЕСТЬ секунд- пинок под зад.

Цитата:Ну вот верное определение данной социальной гарантии, вы поняли.Вы маленькое ИП с магазином, не берите на работу тогда молодых девушек.Кстати можете лично убедиться на интернет платформах по поиску работы, что ищут сотрудников на работу взамен ушедшего в декрет. С таким нанимаемым сотрудником заключается соответствующий договор, предусмотренный трудовым кодексом и договор расторгается при выходе на работу декретного сотрудника.Вот вам два примера, не из СМИ, а лично знаком с ситуацией.У супруги есть давняя подруга, она директор магазина сети Перекресток, муж её работает водителем в другой организации. Она вышла с оплачиваемого декретного отпуска, а муж ее ушел в неоплачиваемый до достижения ребенком трех лет, так как зарплата у неё была выше чем у мужа. Это жизнь, и люди живут вместе без упрёков.В одном из наших филиалов, это было наверное лет 10 назад, у сотрудника при родах скончалась жена. Перед выходом в декрет она как положено получила все декретные выплаты от государства. Наш холдинг пошёл ему на встречу, отпустив его в декретный отпуск, денег от государства соответственно он не получил, наша организация по указанию руководства оплачивала ему 100% зарплату. В 1,5 года он вышел на работу и до трёх лет организация компенсировала ему затраты на няню.Руководство у нас адекватное, сотрудников ни когда в беде не оставит, а ни так как вот такого типа:Цитата:Я понимаю, что ИП не сравнить с крупными организациями, имеющими большие финансовые возможности, но жизнь иногда некоторым преподносит испытания. А вы в праве выбирать себе сотрудника из оценки исключения возможных для вас рисков, вам это ни кто не запрещает. Данный Законопроект позволяет мужчинам уйти в отпуск по уходу за ребенком, ситуации в жизни бывают разные.