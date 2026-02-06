НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53460
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
Отправлено: 06.02.26 - 16:45
По данным издания, решение было принято "в интересах национальной безопасности". Пока ни российские ведомства, ни сам комик, ни его представители не комментировали ситуацию. Позже сообщили, что Сабуров намерен вылететь в Алматы.
Читать новость

Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
339
Re: Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
Отправлено: 06.02.26 - 16:45
#1
Укатали сивку крутые горки.
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8790
Re: Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
Отправлено: 06.02.26 - 19:56
#2
А, кто это такой: - если что то нарушил- то ОТВЕЧАЙ по полной.
Всё в цвет: - заработал, заплати налоги и к тебе никаких вопросов.
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8497
Re: Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
Отправлено: 06.02.26 - 20:18
#3
Цитата:
ACROS:
никаких вопросов.

Это перекликается с нашими инициативами по поводу согласования с акиматами песен! Он артист стендапа несколько раз неудачно пошутил и сразу нашли у него кучу нарушений иммиграционного законодательства России! Так то он даже против войны не выступал, немного поиздевался над теми россиянами, которые от мобилизации в Казахстан убежали. Вот и прилетело, хотя те россияне больше угрозу для "росбезопасности" представляли, ибо предатели.
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8790
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
Отправлено: 06.02.26 - 20:42
#4
Цитата:
saba:
с нашими инициативами по поводу согласования


Не с нашими, а инициативой властями- это их задумка не ваша, наверное.
Согласование: - это законопослушность-порядок или вседозволенность ???
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8497
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
Отправлено: 06.02.26 - 21:15
#5
Цитата:
ACROS:
законопослушность

Законопослушность в 90% случаев убивает творчество, можно вспомнить Пушкина, Лермонотова, Абая ,да и Олжас Сулейменов с Чингизом Айтматовым уверен ни с кем не согласовывали свои шедевры! Вся эта суета насчёт согласований это просто апофеоз зарегулированной чиновничьей системы, когда всё по порядку, всё под линеечку и всё чинно и благородно! Напоминает потуги нашего акимата про единый архитектурный стиль! В этот стиль вполне вписывается советская "хрущёвка" и никак "Саграда Фамилия"!!! Это не дело акимата согласовывать песни, есть Закон в котором оговорено, что подходит под статью, но он должен срабатывать постфактум, а не до выступления! Тут широчайшее поле и для чиновничьего произвола и кстати для такой бяки как коррупция! Ну не нравится чиновнику например Ваш любимый исполнитель, например Серов,что он не найдёт в его песнях какого нибудь криминала что ли? А уж тем более какой нибудь Найнти Уан с их эпатажными нарядами.хоть они очень популярны были , у уже вполне себе взрослой аудитории! Молодёжные песни не нравились старика никогда во все времена, но почему то мне в молодости больше нравились "Машина времени" или "Воскресенье" чем творчество Льва Лещенко и "Любовь, комсомол и весна" никак меня не вдохновляли,хотя я и был комсомольским активистом.
р
родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2275
Re: Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию - СМИ
Отправлено: 06.02.26 - 21:49
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....пущай у нас стендапит мы будем сильно смеяться ха ха ха ....в Аркалык поедет там даст выступление как ни как он наш родной и согласовывать репертуар не потребуется... :-) :-) :-) ...доигрался на скрипке...
