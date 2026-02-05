НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53460
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 09:16
Законопроект предусматривает, что время фактического ухода за малолетними детьми теперь будет зачитываться в трудовой стаж неработающим отцам при назначении пенсионных выплат по возрасту.
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2336
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 23:26
#15
Цитата:
ACROS:
В ШЕСТЬ секунд- пинок под зад.

Да уж, от не далёкого ума.
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2336
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 23:35
#16
Цитата:
сайлау курманов:
У меня всю жизнь работали одиночки, коллектив всячески поддерживал, заменяли друг друга, особо не заморачивались.

Сайлау! Аплодирую вам стоя!!!
У вас был, и есть надеюсь, прекрасный коллектив.
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10511
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 23:37
#17
Цитата:
Нурбанчик:
ну а после сотрудник до достижения 3 лет ребенку. И после выхода с отпуска, сотрудника обязаны принять на работу без каких либо проблем

Вот вы как себе это представляете,ушёл человек три года его не было на его месте работает другой человек, и что я теперь должен выгнать добросовестного работника только потому что тот вернулся?
А как мне уволить нынешнего работника,что я ему должен сказать?
Пошёл нафиг ты мне больше не нужен?
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10511
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 23:45
#18
Цитата:
Эл-починно:
как обогащаться за счет труда и денег других

А вот это от какого ума вы написали?
За счёт каких таких денег наёмного рабочего я обогащаюсь,если я ему плачу зарплату?
Я создаю человеку рабочее место,куда он приходит со своими знаниями ,трудовыми професиональными навыками,и меняет это на деньги которые я ему плачу,что в этой схеме вас не устраивает?
Или надо что бы всю прибыль забирал наёмный рабочий,тогда будет справедливо?
:lol:
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10511
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 23:50
#19
Цитата:
Эл-починно:
А как социальную ответственность перенимать

Социальную ответственность должно нести государство,я между прочим кучу налогов плачу и за бизнес и за работника,в том числе и социальный налог
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2336
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 06.02.26 - 10:32
#20
Цитата:
Добринцофф:
шёл человек три года его не было на его месте работает другой человек, и что я теперь должен выгнать добросовестного работника только потому что тот вернулся? А как мне уволить нынешнего работника,что я ему должен сказать?

Ну вот верное определение данной социальной гарантии, вы поняли.
Вы маленькое ИП с магазином, не берите на работу тогда молодых девушек.

Кстати можете лично убедиться на интернет платформах по поиску работы, что ищут сотрудников на работу взамен ушедшего в декрет. С таким нанимаемым сотрудником заключается соответствующий договор, предусмотренный трудовым кодексом и договор расторгается при выходе на работу декретного сотрудника.

Вот вам два примера, не из СМИ, а лично знаком с ситуацией.
У супруги есть давняя подруга, она директор магазина сети Перекресток, муж её работает водителем в другой организации. Она вышла с оплачиваемого декретного отпуска, а муж ее ушел в неоплачиваемый до достижения ребенком трех лет, так как зарплата у неё была выше чем у мужа. Это жизнь, и люди живут вместе без упрёков.

В одном из наших филиалов, это было наверное лет 10 назад, у сотрудника при родах скончалась жена. Перед выходом в декрет она как положено получила все декретные выплаты от государства. Наш холдинг пошёл ему на встречу, отпустив его в декретный отпуск, денег от государства соответственно он не получил, наша организация по указанию руководства оплачивала ему 100% зарплату. В 1,5 года он вышел на работу и до трёх лет организация компенсировала ему затраты на няню.

Руководство у нас адекватное, сотрудников ни когда в беде не оставит, а ни так как вот такого типа:
Цитата:
ACROS: В ШЕСТЬ секунд- пинок под зад.


Я понимаю, что ИП не сравнить с крупными организациями, имеющими большие финансовые возможности, но жизнь иногда некоторым преподносит испытания. А вы в праве выбирать себе сотрудника из оценки исключения возможных для вас рисков, вам это ни кто не запрещает. Данный Законопроект позволяет мужчинам уйти в отпуск по уходу за ребенком, ситуации в жизни бывают разные.

[Исправлено: Нурбанчик, 06.02.2026 - 11:37]
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10511
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 06.02.26 - 11:08
#21
Цитата:
Нурбанчик:
Наш холдинг пошёл ему на встречу

Ключевое слово "Наш холдинг",как вы верно заметили не коректно сравнивать небольшое ИП с его фининсовыми возможностями и "Наш холдинг"
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2427
Re: Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в...
Отправлено: 06.02.26 - 13:16
#22
Цитата:
Добринцофф:
Социальную ответственность должно нести государство,я между прочим кучу налогов плачу и за бизнес и за работника,в том числе и социальный налог

Вы не производите продукцию, вы простой перекупщик, в простонародье "барыга" так что кичится уплатой налогов не надо.. это деньги покупателя.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8790
Re: Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в...
Отправлено: 06.02.26 - 13:36
#23
Цитата:
Нурбанчик:
от не далёкого ума.


Насчёт у кого какой ум- можно поспорит и не думаю что вы не будете не краснеть от горе своего ума.
Ещё раз, для тех кто в бронепоезде: - "...всё я прекрасно понял, повторяю:- шесть секунд и ПИНОК под зад....права качайте в собесе, у меня ДРУГИЕ Законы...."
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10511
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 06.02.26 - 20:26
#24
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вы не производите продукцию, вы простой перекупщик, в простонародье "барыга"

А что бы вы делали без барыг,на хлебзавод за булочкой хлеба ездили,или в ДЕП за пакетом молока?
Перекупщик важное звено в цепочке производитель-покупатель,без него никак.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
так что кичится уплатой налогов не надо.. это деньги покупателя.

Деньгами покупателя они были когда были у него в кармане,а после покупки они уже мои и налоги с них плачу я,потому что с таких как вы брать что то бесполезно,вони будет выше крыши.

[Исправлено: Добринцофф, 06.02.2026 - 23:29]
Т
§ ТТ
(Пользователи)
Регистрация:
05.05.24
Сообщений:
49
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 06.02.26 - 21:17
#25
Цитата:
ACROS:
Насчёт у кого какой ум- можно поспорит и не думаю что вы не будете не краснеть от горе своего ума.

С "не" переборщил, одна лишняя
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4929
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 06.02.26 - 21:38
#26
Цитата:
Добринцофф:
Социальную ответственность должно нести государство

Вот оно и перенимает, обязывая предпринимателей на определённые условия, что бы не было таких вот
Цитата:
ACROS:
.права качайте в собесе, у меня ДРУГИЕ Законы...."

:lol:
ответственность - обязывает! :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 06.02.2026 - 22:45]
