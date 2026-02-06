НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Ввели в кому в Таиланде - Костанайца госпитализировали во время отпуска, лечение оценили в 500 000 бат
 
 
Ввели в кому в Таиланде - Костанайца госпитализировали во время отпуска, лечение оценили в 500 000 бат
Отправлено: 06.02.26 - 16:28
Алексея Вивтоненко госпитализировали 2 февраля в Vachira Phuket Hospital. Его брат Тихон ВИВТОНЕНКО рассказал «НГ» о состоянии Алексея и о трудностях с оплатой лечения за рубежом.
Читать новость

Re: Ввели в кому в Таиланде - Костанайца госпитализировали во...
Отправлено: 06.02.26 - 16:28
#1
Цитата://В посольстве Казахстана//

А, они не могут, через Минфин, оплатить лечение гражданина Казахстана???
Страховка - НИЧЕГО не покрыает- сам лично в этом убедился.
Это же экстренний случай из разряда- ЧС.
А, потом после успешного лечения и прибытия на Родину удержать с него потраченную сумму- он же никуда не денется, а сейчас время дорого.
Наверняка такие случаи предусмотрены в нашем законодательстве.
Re: Ввели в кому в Таиланде - Костанайца госпитализировали во...
Отправлено: 06.02.26 - 18:08
#2
Как-то чиновник с вертолета охотились и навернулись.. Так им лечение государство в Германии оплатило.. Или как в "Скотном дворе" - все равны, но есть равнее???
Re: Ввели в кому в Таиланде - Костанайца госпитализировали во...
Отправлено: 06.02.26 - 18:33
#3
И зачем же вы туда только летаете? Столько людей уже полегло в этих тайландах, малайзиях. В ноябре 2024 года в Лаосе, две австралийские студентки после употребления коктейля отравились, обе к сожалению скончались. Только потому, что там вместо этанола, мешают в напитки метанол. Что значительно дешевле, но яд для организма, даже в малых дозах. Сил и выздоровления потерпевшему и родственникам.
