НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Иностранные артисты должны будут согласовывать с акиматом, какие песни исполнять на концертах в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53457
Иностранные артисты должны будут согласовывать с акиматом, какие песни исполнять на концертах в Казахстане
Отправлено: 06.02.26 - 14:58
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иностранным артистам нужно будет согласовывать с акиматами концертную программу, сообщил вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов. Если в композициях есть запрещённые темы, то госорганы будут рекомендовать артисту не исполнять их.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1901
Re: Иностранные артисты должны будут согласовывать с акиматом,...
Отправлено: 06.02.26 - 14:58
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
BACK IN USSR? Может ошибка? Может в России,а не у нас? Вот эта дружба наших первых лиц(назарбаев/Токаев) с дедом ни к чему хорошему не приведёт. Неа.
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
498
Re: Иностранные артисты должны будут согласовывать с акиматом,...
Отправлено: 06.02.26 - 16:03
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Амирчик Лаша Тумбай!!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8788
Re: Иностранные артисты должны будут согласовывать с акиматом,...
Отправлено: 06.02.26 - 16:18
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего такого СВЕРзапретительного тут нет: -например, мне нравится Серов и все его песни- он и приезжает исполнять только те песни за которые его и любят- он же не будет петь НЕИЗВЕСТНЫЕ песни с МАТОМ, с выпивкой, с наркотиками на сцене.
Какие проблемы и всё в цвет: - чужой артист приехал в чужую страну с другими порядками и будь добр - веди себя по Законам чужой страны.
Приехал, спел, получил бабки и - адью, амиго.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2102
Re: Иностранные артисты должны будут согласовывать с акиматом,...
Отправлено: 06.02.26 - 19:20
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вам и запрет цензуры в Казахстане, прописанный в конституции
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 49
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS