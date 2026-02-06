Re: Иностранные артисты должны будут согласовывать с акиматом,...

Отправлено: - 16:18

Ничего такого СВЕРзапретительного тут нет: -например, мне нравится Серов и все его песни- он и приезжает исполнять только те песни за которые его и любят- он же не будет петь НЕИЗВЕСТНЫЕ песни с МАТОМ, с выпивкой, с наркотиками на сцене.

Какие проблемы и всё в цвет: - чужой артист приехал в чужую страну с другими порядками и будь добр - веди себя по Законам чужой страны.

Приехал, спел, получил бабки и - адью, амиго.