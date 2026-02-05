Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 05.02.26 - 23:00
Национальную валюту предложили закрепить в Конституции Казахстана. Об этом во время восьмого заседания Конституционной комиссии заявил депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров.
Re: Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 05.02.26 - 23:00
Мне вот представляется , что депутаты совершенно изнывают от безделья, а так как энергии очень много, то всегда начинают искать какие то совешенно экзотические проблемы без которых и жизнь не жизнь и Конституция бледно выглядит!К законотворчеству по важным для экрнрмики и политики вещам их давно не подпускают, там рулит АП и в некоторых вопросах правительство, поэтому приходится пускаться во все тяжкие.
Отправлено: 06.02.26 - 08:19
Не думаю: - туда ОНИ пришли или их туда призвали по совершенно другим и конкретным задачам.
Они - просто депутаты из НОТАРИАЛЬНОЙ конторы Правительства, но не ГОСУДАРСТВЕННИКИ.
Не думаю: - туда ОНИ пришли или их туда призвали по совершенно другим и конкретным задачам.
Они - просто депутаты из НОТАРИАЛЬНОЙ конторы Правительства, но не ГОСУДАРСТВЕННИКИ.
Re: Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 06.02.26 - 09:26
А по мне, так если дело дойдет до деноминации перемена названия основного платежного средства- это вопрос очень быстрый . поэтому заниматься этой лабудой на государственном уровне просто не имеет смысла
Re: Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 06.02.26 - 09:43
Это не тот Ходжаназаров, который у нас Иволгу развалил? Если он, тогда все ясно
Re: Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 06.02.26 - 09:54
А, чем им заниматься: - новая Конституция написана и без них, новый Налоговый Кодекс написан то же без них.
Они согласно поговорке:"...коту делать....и дальше про яйца...."
Нет, он её не разваливал: - он сеял где то в Камыстах 1 500 га. земли, -от этого сказочно РАЗБОГАТЕЛ и на эти деньги КУПИЛ самую БОЛЬШУЮ зерносеюую компанию в мире ( зарегистрированную в Книге рекордов Гиннеса) ТОО "Ивога Холдинг"- переименовал её в ТОО "Олжа Агро" и только потом развалил.
Чувствуете, ньюанс ???
А, чем им заниматься: - новая Конституция написана и без них, новый Налоговый Кодекс написан то же без них.
Они согласно поговорке:"...коту делать....и дальше про яйца...."
Re: Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 06.02.26 - 12:17
По словам депутата, закрепление тенге на уровне Конституции позволит:закрепить экономическую независимость страны;
... рост цен в связи с ростом курса доллара
... рост цен в связис падением курса доллара
.. рост цен на гсм в связи с ростом курса рубля
и тд и тд.
клоунада)
от кого независимость?
... рост цен в связи с ростом курса доллара
... рост цен в связис падением курса доллара
.. рост цен на гсм в связи с ростом курса рубля
и тд и тд.
клоунада)
от кого независимость?
Отправлено: 06.02.26 - 12:20
почему сразу нотариальной, господин Ходжаназаров управляет в совокупности и куском небезызвестной Иволги, ныне покинувшего Василия Р "управлять" и законопроекты "творить".
и чтец и жрец и на дуде ..
[Исправлено: директор пляжа, 06.02.2026 - 13:53]
почему сразу нотариальной, господин Ходжаназаров управляет в совокупности и куском небезызвестной Иволги, ныне покинувшего Василия Р "управлять" и законопроекты "творить".
и чтец и жрец и на дуде ..
[Исправлено: директор пляжа, 06.02.2026 - 13:53]
Re: Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 06.02.26 - 12:27
думается мне надо всех там разогнать бездельников, дармоедов. Мы можем и без этих депутатов прожить. Если курс тенге хотя бы к рублю сравняется один к одному, после того как его в конституции закрепят, то толк от этого трепа был бы. А так пустобрех.
Отправлено: 06.02.26 - 12:55
купил или настоятельно попросили за недорого продать в связи с "уголовным делом"? ничего не спутано в этой истории))
купил или настоятельно попросили за недорого продать в связи с "уголовным делом"? ничего не спутано в этой истории))
Re: Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 06.02.26 - 13:52
Купил - это САРКАЗМ, откуда у него такие деньги !!
Вася влетел с бабками и кредитами перед банком зятька тогдашнего Папы.
Зятёк сказал что бы поставил бабки и причём быстро - у Васи не получалось - тогда понеслась( ВСЁ было в руках семейки) - Банк почти ВСЁ забрал и передал этому.
Вот и все дела.
В мире аграрного сектора - он фигура - НЕПОПУЛЯРНАЯ и НЕПОНЯТНАЯ.
Купил - это САРКАЗМ, откуда у него такие деньги !!
Вася влетел с бабками и кредитами перед банком зятька тогдашнего Папы.
Зятёк сказал что бы поставил бабки и причём быстро - у Васи не получалось - тогда понеслась( ВСЁ было в руках семейки) - Банк почти ВСЁ забрал и передал этому.
Вот и все дела.
В мире аграрного сектора - он фигура - НЕПОПУЛЯРНАЯ и НЕПОНЯТНАЯ.
Re: Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 06.02.26 - 13:54
"Уголовка" - это что бы НЕ АРТАЧИЛСЯ.
Как завели так и закрыли.
Всё в их руках.
"Уголовка" - это что бы НЕ АРТАЧИЛСЯ.
Как завели так и закрыли.
Всё в их руках.
