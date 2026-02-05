НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Тенге предложили закрепить в новой Конституции
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53455
Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 05.02.26 - 23:00
Национальную валюту предложили закрепить в Конституции Казахстана. Об этом во время восьмого заседания Конституционной комиссии заявил депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров.
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8492
Re: Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 05.02.26 - 23:00
#1
Мне вот представляется , что депутаты совершенно изнывают от безделья, а так как энергии очень много, то всегда начинают искать какие то совешенно экзотические проблемы без которых и жизнь не жизнь и Конституция бледно выглядит!К законотворчеству по важным для экрнрмики и политики вещам их давно не подпускают, там рулит АП и в некоторых вопросах правительство, поэтому приходится пускаться во все тяжкие.
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8785
Re: Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 06.02.26 - 08:19
#2
Цитата:
saba:
что депутаты совершенно изнывают от безделья,


Не думаю: - туда ОНИ пришли или их туда призвали по совершенно другим и конкретным задачам.
Они - просто депутаты из НОТАРИАЛЬНОЙ конторы Правительства, но не ГОСУДАРСТВЕННИКИ.
Михаил
Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
496
Re: Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 06.02.26 - 09:26
#3
А по мне, так если дело дойдет до деноминации перемена названия основного платежного средства- это вопрос очень быстрый . поэтому заниматься этой лабудой на государственном уровне просто не имеет смысла
самый умный
самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
618
Re: Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 06.02.26 - 09:43
#4
Это не тот Ходжаназаров, который у нас Иволгу развалил? Если он, тогда все ясно
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8785
Re: Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 06.02.26 - 09:54
#5
Цитата:
Михаил:
поэтому заниматься этой лабудой на государственном уровне просто не имеет смысла



А, чем им заниматься: - новая Конституция написана и без них, новый Налоговый Кодекс написан то же без них.
Они согласно поговорке:"...коту делать....и дальше про яйца...."

Цитата:
самый умный:
который у нас Иволгу развалил?


Нет, он её не разваливал: - он сеял где то в Камыстах 1 500 га. земли, -от этого сказочно РАЗБОГАТЕЛ и на эти деньги КУПИЛ самую БОЛЬШУЮ зерносеюую компанию в мире ( зарегистрированную в Книге рекордов Гиннеса) ТОО "Ивога Холдинг"- переименовал её в ТОО "Олжа Агро" и только потом развалил.
Чувствуете, ньюанс ???
директор пляжа
директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
1067
Re: Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 06.02.26 - 12:17
#6
По словам депутата, закрепление тенге на уровне Конституции позволит:закрепить экономическую независимость страны; :lol: :lol:

... рост цен в связи с ростом курса доллара
... рост цен в связис падением курса доллара
.. рост цен на гсм в связи с ростом курса рубля
и тд и тд.
клоунада)
от кого независимость?
директор пляжа
директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
1067
Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 06.02.26 - 12:20
#7
Цитата:
ACROS:
Они - просто депутаты из НОТАРИАЛЬНОЙ

почему сразу нотариальной, господин Ходжаназаров управляет в совокупности и куском небезызвестной Иволги, ныне покинувшего Василия Р "управлять" и законопроекты "творить".
и чтец и жрец и на дуде ..

р
рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
943
Re: Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 06.02.26 - 12:27
#8
думается мне надо всех там разогнать бездельников, дармоедов. Мы можем и без этих депутатов прожить. Если курс тенге хотя бы к рублю сравняется один к одному, после того как его в конституции закрепят, то толк от этого трепа был бы. А так пустобрех.
директор пляжа
директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
1067
Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 06.02.26 - 12:55
#9
Цитата:
ACROS:
КУПИЛ самую БОЛЬШУЮ

купил или настоятельно попросили за недорого продать в связи с "уголовным делом"? ничего не спутано в этой истории))
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8785
Re: Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 06.02.26 - 13:52
#10
Цитата:
директор пляжа:
настоятельно попросили за недорого продать в связи с "уголовным делом"?



Купил - это САРКАЗМ, откуда у него такие деньги !!

Вася влетел с бабками и кредитами перед банком зятька тогдашнего Папы.
Зятёк сказал что бы поставил бабки и причём быстро - у Васи не получалось - тогда понеслась( ВСЁ было в руках семейки) - Банк почти ВСЁ забрал и передал этому.
Вот и все дела.

В мире аграрного сектора - он фигура - НЕПОПУЛЯРНАЯ и НЕПОНЯТНАЯ.
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8785
Re: Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 06.02.26 - 13:54
#11
Цитата:
директор пляжа:
в связи с "уголовным делом"?



"Уголовка" - это что бы НЕ АРТАЧИЛСЯ.
Как завели так и закрыли.
Всё в их руках.
