Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 09:16
Отправлено: 05.02.26 - 09:16
Законопроект предусматривает, что время фактического ухода за малолетними детьми теперь будет зачитываться в трудовой стаж неработающим отцам при назначении пенсионных выплат по возрасту.
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 23:26
Отправлено: 05.02.26 - 23:26
Цитата:
Да уж, от не далёкого ума.
ACROS:
Да уж, от не далёкого ума.
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 23:35
Отправлено: 05.02.26 - 23:35
Цитата:
Сайлау! Аплодирую вам стоя!!!
У вас был, и есть надеюсь, прекрасный коллектив.
сайлау курманов:
Сайлау! Аплодирую вам стоя!!!
У вас был, и есть надеюсь, прекрасный коллектив.
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 23:37
Отправлено: 05.02.26 - 23:37
Цитата:
Вот вы как себе это представляете,ушёл человек три года его не было на его месте работает другой человек, и что я теперь должен выгнать добросовестного работника только потому что тот вернулся?
А как мне уволить нынешнего работника,что я ему должен сказать?
Пошёл нафиг ты мне больше не нужен?
Нурбанчик:
Вот вы как себе это представляете,ушёл человек три года его не было на его месте работает другой человек, и что я теперь должен выгнать добросовестного работника только потому что тот вернулся?
А как мне уволить нынешнего работника,что я ему должен сказать?
Пошёл нафиг ты мне больше не нужен?
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 23:45
Отправлено: 05.02.26 - 23:45
Цитата:
А вот это от какого ума вы написали?
За счёт каких таких денег наёмного рабочего я обогащаюсь,если я ему плачу зарплату?
Я создаю человеку рабочее место,куда он приходит со своими знаниями ,трудовыми професиональными навыками,и меняет это на деньги которые я ему плачу,что в этой схеме вас не устраивает?
Или надо что бы всю прибыль забирал наёмный рабочий,тогда будет справедливо?
Эл-починно:
А вот это от какого ума вы написали?
За счёт каких таких денег наёмного рабочего я обогащаюсь,если я ему плачу зарплату?
Я создаю человеку рабочее место,куда он приходит со своими знаниями ,трудовыми професиональными навыками,и меняет это на деньги которые я ему плачу,что в этой схеме вас не устраивает?
Или надо что бы всю прибыль забирал наёмный рабочий,тогда будет справедливо?
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 23:50
Отправлено: 05.02.26 - 23:50
Цитата:
Социальную ответственность должно нести государство,я между прочим кучу налогов плачу и за бизнес и за работника,в том числе и социальный налог
Эл-починно:
Социальную ответственность должно нести государство,я между прочим кучу налогов плачу и за бизнес и за работника,в том числе и социальный налог
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 06.02.26 - 10:32
Отправлено: 06.02.26 - 10:32
Цитата:
Ну вот верное определение данной социальной гарантии, вы поняли.
Вы маленькое ИП с магазином, не берите на работу тогда молодых девушек.
Кстати можете лично убедиться на интернет платформах по поиску работы, что ищут сотрудников на работу взамен ушедшего в декрет. С таким нанимаемым сотрудником заключается соответствующий договор, предусмотренный трудовым кодексом и договор расторгается при выходе на работу декретного сотрудника.
Вот вам два примера, не из СМИ, а лично знаком с ситуацией.
У супруги есть давняя подруга, она директор магазина сети Перекресток, муж её работает водителем в другой организации. Она вышла с оплачиваемого декретного отпуска, а муж ее ушел в неоплачиваемый до достижения ребенком трех лет, так как зарплата у неё была выше чем у мужа. Это жизнь, и люди живут вместе без упрёков.
В одном из наших филиалов, это было наверное лет 10 назад, у сотрудника при родах скончалась жена. Перед выходом в декрет она как положено получила все декретные выплаты от государства. Наш холдинг пошёл ему на встречу, отпустив его в декретный отпуск, денег от государства соответственно он не получил, наша организация по указанию руководства оплачивала ему 100% зарплату. В 1,5 года он вышел на работу и до трёх лет организация компенсировала ему затраты на няню.
Руководство у нас адекватное, сотрудников ни когда в беде не оставит, а ни так как вот такого типа:
Цитата:
Я понимаю, что ИП не сравнить с крупными организациями, имеющими большие финансовые возможности, но жизнь иногда некоторым преподносит испытания. А вы в праве выбирать себе сотрудника из оценки исключения возможных для вас рисков, вам это ни кто не запрещает. Данный Законопроект позволяет мужчинам уйти в отпуск по уходу за ребенком, ситуации в жизни бывают разные.
[Исправлено: Нурбанчик, 06.02.2026 - 11:37]
Добринцофф:
Ну вот верное определение данной социальной гарантии, вы поняли.
Вы маленькое ИП с магазином, не берите на работу тогда молодых девушек.
Кстати можете лично убедиться на интернет платформах по поиску работы, что ищут сотрудников на работу взамен ушедшего в декрет. С таким нанимаемым сотрудником заключается соответствующий договор, предусмотренный трудовым кодексом и договор расторгается при выходе на работу декретного сотрудника.
Вот вам два примера, не из СМИ, а лично знаком с ситуацией.
У супруги есть давняя подруга, она директор магазина сети Перекресток, муж её работает водителем в другой организации. Она вышла с оплачиваемого декретного отпуска, а муж ее ушел в неоплачиваемый до достижения ребенком трех лет, так как зарплата у неё была выше чем у мужа. Это жизнь, и люди живут вместе без упрёков.
В одном из наших филиалов, это было наверное лет 10 назад, у сотрудника при родах скончалась жена. Перед выходом в декрет она как положено получила все декретные выплаты от государства. Наш холдинг пошёл ему на встречу, отпустив его в декретный отпуск, денег от государства соответственно он не получил, наша организация по указанию руководства оплачивала ему 100% зарплату. В 1,5 года он вышел на работу и до трёх лет организация компенсировала ему затраты на няню.
Руководство у нас адекватное, сотрудников ни когда в беде не оставит, а ни так как вот такого типа:
Цитата:
Я понимаю, что ИП не сравнить с крупными организациями, имеющими большие финансовые возможности, но жизнь иногда некоторым преподносит испытания. А вы в праве выбирать себе сотрудника из оценки исключения возможных для вас рисков, вам это ни кто не запрещает. Данный Законопроект позволяет мужчинам уйти в отпуск по уходу за ребенком, ситуации в жизни бывают разные.
