≡ Тенге предложили закрепить в новой Конституции
 
 
Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 05.02.26 - 23:00
Национальную валюту предложили закрепить в Конституции Казахстана. Об этом во время восьмого заседания Конституционной комиссии заявил депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров.
Re: Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 05.02.26 - 23:00
Мне вот представляется , что депутаты совершенно изнывают от безделья, а так как энергии очень много, то всегда начинают искать какие то совешенно экзотические проблемы без которых и жизнь не жизнь и Конституция бледно выглядит!К законотворчеству по важным для экрнрмики и политики вещам их давно не подпускают, там рулит АП и в некоторых вопросах правительство, поэтому приходится пускаться во все тяжкие.
Re: Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 06.02.26 - 08:19
Цитата:
saba:
что депутаты совершенно изнывают от безделья,


Не думаю: - туда ОНИ пришли или их туда призвали по совершенно другим и конкретным задачам.
Они - просто депутаты из НОТАРИАЛЬНОЙ конторы Правительства, но не ГОСУДАРСТВЕННИКИ.
Re: Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 06.02.26 - 09:26
А по мне, так если дело дойдет до деноминации перемена названия основного платежного средства- это вопрос очень быстрый . поэтому заниматься этой лабудой на государственном уровне просто не имеет смысла
Re: Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 06.02.26 - 09:43
Это не тот Ходжаназаров, который у нас Иволгу развалил? Если он, тогда все ясно
Re: Тенге предложили закрепить в новой Конституции
Отправлено: 06.02.26 - 09:54
Цитата:
Михаил:
поэтому заниматься этой лабудой на государственном уровне просто не имеет смысла



А, чем им заниматься: - новая Конституция написана и без них, новый Налоговый Кодекс написан то же без них.
Они согласно поговорке:"...коту делать....и дальше про яйца...."

Цитата:
самый умный:
который у нас Иволгу развалил?


Нет, он её не разваливал: - он сеял где то в Камыстах 1 500 га. земли, -от этого сказочно РАЗБОГАТЕЛ и на эти деньги КУПИЛ самую БОЛЬШУЮ зерносеюую компанию в мире ( зарегистрированную в Книге рекордов Гиннеса) ТОО "Ивога Холдинг"- переименовал её в ТОО "Олжа Агро" и только потом развалил.
Чувствуете, ньюанс ???
