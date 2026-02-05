НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Строители продолжают устранять недоделки в новой школе Рудного. Учеба там начнется уже завтра
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53453
Строители продолжают устранять недоделки в новой школе Рудного. Учеба там начнется уже завтра
Отправлено: 05.02.26 - 17:20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Высокие гости на такие «мелочи» не смотрят. И идут в спортивный зал. Там их уже ждут выстроившиеся в линии ученики, готовые к торжественной линейке. Дети, даже самые маленькие, радуют тем, как наизусть помнят и подпевают гимн Казахстана. Сразу видно - воспитывают патриотов своей страны.
Читать новость

Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
495
Re: Строители продолжают устранять недоделки в новой школе...
Отправлено: 06.02.26 - 09:23
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но назло врагам Казахстана всё в этой школе нормализуется.- врагами как раз являются те, кто не может принять адекватную критику и надеются на авось, вместо трезвого расчета! Если бы за нерациональное использование бюджетных (равно- народных) денег была бы статья, равная по своей силе измене Родине, с поражением во всех правах, с конфискацией, может чиновники по другому относились к таким решениям. глядишь и количество желающих пилить бабки резко бы уменьшилось..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8781
Re: Строители продолжают устранять недоделки в новой школе...
Отправлено: 06.02.26 - 10:09
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А Рыбакина у вас - казашка, в соседней ветке. Чё за двойные стандарты?


За пределами страны, так сказать - на дальних подступах, при защите чести страны:- да ВСЕ и казахи и казашки вне зависимости от знания гос.языка.
А, внутри- ну что с него, с таких как эти Ионенки взять, и строго спрашивать: так- средний руки гос.чиновник для внутреннего пользования - ни то ни сё- хоть бы до ума эту школу довёл и на этом спасибо.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8781
Re: Строители продолжают устранять недоделки в новой школе...
Отправлено: 06.02.26 - 10:12
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В школе с казахским языком обучения, перед учениками?


Хлтя ваше замечание в принципе ПРАВИЛЬНОЕ: - при открытии мог бы и НУЖНО было бы пару слов поздравления сказать и на гос.языке - это было в тему и в масть.
От этого он бы ЗАРАБОТАЛ пару баллов репутации.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS