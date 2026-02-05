Строители продолжают устранять недоделки в новой школе Рудного. Учеба там начнется уже завтра
Отправлено: 05.02.26 - 17:20
Высокие гости на такие «мелочи» не смотрят. И идут в спортивный зал. Там их уже ждут выстроившиеся в линии ученики, готовые к торжественной линейке. Дети, даже самые маленькие, радуют тем, как наизусть помнят и подпевают гимн Казахстана. Сразу видно - воспитывают патриотов своей страны. Читать новость
Спасибо за реальный распил бабок!!! Школа рассчитана на 900 мест, но набрали 356 учеников- это реальные цифры, ну нет в Рудном столько представителей коренной нации на обучение на родном языке- придется автобусом детей со всего города свозить. а те которые есть, не очень то горят отдавать детей в школы с казахским языком обучения- им надо еще в жизни пристраиваться, поэтому двуязычие важнее. Это не мои слова, слова моих знакомых казахов. которые с детского сада отдают детей сначала в мешанные группы, а затем- в русскоязычные школы. Мотивировка одна- казахский и дома выучит.. А образование лучше получать на русском языке
Цитата//Поэтому в одной части зала высокие гости смотрели танцы, а в другой с крыши капала вода.//
Поэтому Аксакалов и не приехал.
Цитата://Мы сюда подвели коммуникации на 1,2 млрд тенге.//
Детям это ОБЯЗАТЕЛЬНО знать; акасакалам - это тоже по барабану; зам акима и так знает сколько ушло ??? И им, детям, какая разница: - 1,2 ярдов или 12 ярдов и причём не своих денег затратил Ионенко ?? - Это наверное акимовские, на уровне- казахских, понты.
Цитата://А он, оказывается, из Костаная.//
Неужели ??? 111 - случайно не вы это ???
Цитата:///Жора, вот если вы не понимаете,//
А, что акиму можно так СНИСХОДИТЕЛЬНО и ВАЛЬЯЖНО разговаривать с прессой, а где же этика гос.служащего ???
Цитата://чего вы переживаете?///
Перевожу, с бюрократического на простой язык: - "...какого хера лезешь во все дырки...."
Цитата//Сейчас мы должны получить лицензию к школе. В течение полугода этот процесс идти///
Разве:- если НЕТ лицензии, то можно разве УЧИТЬ детей это жн НЕПОРЯДОК, например - если Добринцову не дадут лицензию на право торговли алкоголем, то он НЕ ИМЕЕТ право торговать, даже и если ПОКЛЯНТСЯ что в течении полугода у него будет ИДТИ этот сам процесс получения лицензии- разве это НЕ НАРУШЕНИЕ Закона со стороны руководства школы и горрайоно Рудного ???? А, вдруг какое ЧП со школьниками во время учёбы без лицензии, - и при обследовании этого ЧП прокуратура может заявить о НЕСООТВЕТСТВИЙ действительности и законности самого процесса обучения.
Сегодня для нас знаменательный день! - обратился к школьникам Виктор Ионенко. - Вводится в эксплуатацию наша любимая, прекрасная школа на государственном языке. Большое внимание сегодня уделяется развитию государственного языка.
И он это по-русски сказал? В школе с казахским языком обучения, перед учениками?
Михаил: Школа рассчитана на 900 мест, но набрали 356 учеников- это реальные цифры, ну нет в Рудном столько представителей коренной нации на обучение на родном языке-
В ваших комментариях ярко прослеживается шовинистическое злорадство. О том, почему появляется у вас это чувство, узнаешь из этого материала. Я не понимаю, как можно жить в Казахстане и проявлять злорадство и радоваться каждый раз из за мелких неудач в Казахстане. Понятно что в данное время идут пуско-наладочные работы, стройка свежая, конденсата много, мороз на улице по этому конденсат. Но назло врагам Казахстана всё в этой школе нормализуется.
ACROS: Ионенко- он же русскии- на каком он должен бвл сказать ??
Кстати Ионенко В.Н.как раз таки украинец и осуждает открыто сомнительное СВО. Это для вашего сведения! Окончил Кустанайский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик».Обеспечивает проведение государственной политики, несет ответственность за состояние социально-экономического развития города.
ПолиграфЪ Боярышников: . Понятно что в данное время идут пуско-наладочные работы, стройка свежая, конденсата много, мороз на улице по этому конденсат. Но назло врагам Казахстана всё в этой школе нормализуется.
.....когда стал расстраиваться микрорайон Г построили 17ю школу, вводили в эксплуатацию практически в это же время но конденсат там не капал...
- Жора, вот если вы не понимаете, вы не говорите. Вентиляционная система - она принудительная. Чтобы зимой ей работать, конденсат получается, нулевая точка - точка росы, - реагирует на мой разговор о каплях с крыши Виктор Ионенко.
....вы в следующий раз Георгий постарайтесь не задавать не удобных вопросов,а напишите хвалебную оду....надо было спросить как там поживает полицейский участок?
В ваших комментариях ярко прослеживается шовинистическое злорадство. О том, почему появляется у вас это чувство, узнаешь из этого материала. Я не понимаю, как можно жить в Казахстане и проявлять злорадство и радоваться каждый раз из за мелких неудач в Казахстане.- Это не злорадство, то что вы пытаетесь пришить мне белыми нитками! Это беспокойство о нерациональном использовании народных ( и ваших в том числе) денег! Построить школу в относительно депрессивном микрорайоне, откуда народ пытается съехать только из-за старой инфраструктуры, дома , которым уже по 50-60 лет.. Единственный плюс для переселенцев в Рудный- там реально дешевые квартиры.. Но детей в том обьеме, чтобы заполнить эту школу просто нет- это микрорайон пенсионеров. Поэтому дополнительно будем смотреть на подачу заявки на тендер на школьный автобус, который будет собирать всех детей со всего города. а это опять народные деньги... про недоделки вообще молчу...
Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать