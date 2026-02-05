НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53453
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 09:16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Законопроект предусматривает, что время фактического ухода за малолетними детьми теперь будет зачитываться в трудовой стаж неработающим отцам при назначении пенсионных выплат по возрасту.
Читать новость

Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2335
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 23:26
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
В ШЕСТЬ секунд- пинок под зад.

Да уж, от не далёкого ума.
Профайл
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2335
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 23:35
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
У меня всю жизнь работали одиночки, коллектив всячески поддерживал, заменяли друг друга, особо не заморачивались.

Сайлау! Аплодирую вам стоя!!!
У вас был, и есть надеюсь, прекрасный коллектив.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10509
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 23:37
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
ну а после сотрудник до достижения 3 лет ребенку. И после выхода с отпуска, сотрудника обязаны принять на работу без каких либо проблем

Вот вы как себе это представляете,ушёл человек три года его не было на его месте работает другой человек, и что я теперь должен выгнать добросовестного работника только потому что тот вернулся?
А как мне уволить нынешнего работника,что я ему должен сказать?
Пошёл нафиг ты мне больше не нужен?
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10509
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 23:45
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
как обогащаться за счет труда и денег других

А вот это от какого ума вы написали?
За счёт каких таких денег наёмного рабочего я обогащаюсь,если я ему плачу зарплату?
Я создаю человеку рабочее место,куда он приходит со своими знаниями ,трудовыми професиональными навыками,и меняет это на деньги которые я ему плачу,что в этой схеме вас не устраивает?
Или надо что бы всю прибыль забирал наёмный рабочий,тогда будет справедливо?
:lol:
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10509
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 23:50
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
А как социальную ответственность перенимать

Социальную ответственность должно нести государство,я между прочим кучу налогов плачу и за бизнес и за работника,в том числе и социальный налог
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS