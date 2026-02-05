Отправлено: - 23:37

Нурбанчик:

ну а после сотрудник до достижения 3 лет ребенку. И после выхода с отпуска, сотрудника обязаны принять на работу без каких либо проблем

Цитата:Вот вы как себе это представляете,ушёл человек три года его не было на его месте работает другой человек, и что я теперь должен выгнать добросовестного работника только потому что тот вернулся?А как мне уволить нынешнего работника,что я ему должен сказать?Пошёл нафиг ты мне больше не нужен?