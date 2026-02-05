Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Законопроект предусматривает, что время фактического ухода за малолетними детьми теперь будет зачитываться в трудовой стаж неработающим отцам при назначении пенсионных выплат по возрасту. Читать новость
ACROS: я что буду ТЕРПЕТЬ или Добринцов будет тоже терпеть такое??? В ШЕСТЬ секунд- пинок под зад.
а у нас есть сосед лентяй из лентяев, который за один год меняет место работы раз 6-7... и детей у него шестеро. Жена бросила его с детьми, вышла за другого, родила тому осенью мальчика, кукушка та ещё.. живёт отдельно, суд присудил детей отцу, так как мать отказалась.. от детей , так он теперь вообще перестанет на работу ходить .. напишет заявление , переводите зарплату на карточку..
Ой, бай, частный сектор, отырындар, вы уж вместе с зерновым ACROSом ознакомьтесь с правилами и нюансами! В статье информация о том что нельзя увольнять сотрудника, который уходит в отпуск за уходу за ребенком. Определенное время оплачивает государство, далее работник имеет право по уходу за ребенком быть в неоплачиевом отпуске до 3 лет - то есть за свой счет, вы ему ни чего не платите, другое дело что вам надо искать замену ему.
Дальше если он выйдет, и если он нарушает трудовой график, то вы можете его уволить если есть на это причины если сотрудник нарушает условия заключённого договора. Если вы хотите от него задержки на работе даже на 5 минут, а он не согласен, хотите уволняйте, но нужно договариваться об компенсации за увольнение по вашей инициативе. Уволить после выхода через 3 года отпуска вы имеете право, если хотите.
Я вас как частников понимаю хорошо, вы в праве перед приемом на работу обсуждать с работниками любые нюансы, и решать брать или не брать. А если случился "форс мажор", то уж тут да, после выхода сотрудника после времени по уходу за ребенком, сами решайте. Вы частники, у вас есть сеть свои риски, или берите тогда на работу со справкой что мужчина кастрирован, или женщина со справкой что она не может иметь детей.
Вы здесь в своих комментариях, не правильно оценили ситуацию с законом, так как нет конкретики по последнему абзацу статьи, статья от информбюро, а не НГ.
В комментариях выше, какой-то детский сад, от людей не знающих законодательство.
Эл-починно: А я не очень, как обогащаться за счет труда и денег других, так в радость. А как социальную ответственность перенимать, так в печали!
Эл-починно, я с вами согласен! Прочитав выше комментарии, во-первых сложилась оценка, что комментаторы не так все поняли суть статьи. Их обязанность отпустить сотрудника в отпуск по случаю рождения ребенка, где финансовые обязательство несёт государство, ну а после сотрудник до достижения 3 лет ребенку. И после выхода с отпуска, сотрудника обязаны принять на работу без каких либо проблем. А то выше в комментариях полная ересь, про ту же лень у боярышника
