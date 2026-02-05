НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53453
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 09:16
Законопроект предусматривает, что время фактического ухода за малолетними детьми теперь будет зачитываться в трудовой стаж неработающим отцам при назначении пенсионных выплат по возрасту.
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1900
Re: Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в...
Отправлено: 05.02.26 - 09:16
#1
Ну получим ещё больше халявщиков и нахлебников.
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10509
Re: Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в...
Отправлено: 05.02.26 - 09:43
#2
А кто их теперь на работу вообще будет брать?
Нафига нужен такой работник у которого куча прав и никаких обязанностей
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1900
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 09:51
#3
Цитата:
Добринцофф:
Нафига нужен

Вот,вот. Я смотрю наши законотворцы решили вообще уничтожить бизнес. Налоги плати,отцов-героинь содержи!
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8777
Re: Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в...
Отправлено: 05.02.26 - 10:15
#4
Цитата:
Добринцофф:
Нафига нужен такой работник у


Один путь: - общественные работы при акиматах- ЖЁЛТЫЙ жилет и подметать улицы- они в принципе только там и работают.

Цитата:://время фактического ухода за малолетними детьми теперь будет зачитываться в трудовой стаж неработающим отцам при назначении пенсионных выплат по возрасту///

Теперь ради будущей пенсии- хоть отношения свои оформят и дети получат ОФИЦИАЛЬНОГО отца: - а, то детей настрогали и живут в гражданском браке- сожительствуя.
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7999
Re: Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в...
Отправлено: 05.02.26 - 10:44
#5
У меня всю жизнь работали одиночки, коллектив всячески поддерживал, заменяли друг друга, особо не заморачивались.
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10509
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 20:15
#6
Цитата:
сайлау курманов:
У меня всю жизнь работали одиночки, коллектив всячески поддерживал, заменяли друг друга, особо не заморачивались.

Теперь поддержка коллектива не требуется,говоришь я мат,отэц одиночка,имею право не ходить на работу но получать приэтом з\п,пока я буду сидеть с ребёнком вы будет работать вместо меня,вот так то.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29512
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 20:21
#7
Цитата:
Добринцофф:
Теперь поддержка коллектива не требуется,говоришь я мат,отэц одиночка

Теперь перед приемом на работу надо десять раз спросить о планах на личную жизнь. И запретить любые сексуальные контакты на все время действия трудового договора :lol:
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2425
Re: Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в...
Отправлено: 05.02.26 - 20:42
#8
Цитата:
Вместе с тем, по предложению депутатов, устанавливается запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя в отношении одиноких родителей независимо от пола.

Вообще напрашивается вопрос , зачем нам такие депутаты? Хорошего работника и так никто не уволит, а плохого зачем крышевать?
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8777
Re: Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в...
Отправлено: 05.02.26 - 20:53
#9
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
устанавливается запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя


Как они ЭТО представляют в ЧАСТНОЙ фирме: - я что буду ТЕРПЕТЬ или Добринцов будет тоже терпеть такое???
В ШЕСТЬ секунд- пинок под зад.
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4927
Re: Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в...
Отправлено: 05.02.26 - 21:33
#10
то за сыр бор, всё правильно делают. Хотите жить как на западе, привыкайте к западным ценностям! :lol:
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2425
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 21:37
#11
Цитата:
ACROS:
я что буду ТЕРПЕТЬ или Добринцов будет тоже терпеть такое??? В ШЕСТЬ секунд- пинок под зад.

а у нас есть сосед лентяй из лентяев, который за один год меняет место работы раз 6-7... и детей у него шестеро. Жена бросила его с детьми, вышла за другого, родила тому осенью мальчика, кукушка та ещё.. живёт отдельно, суд присудил детей отцу, так как мать отказалась.. от детей , так он теперь вообще перестанет на работу ходить .. напишет заявление , переводите зарплату на карточку..

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 05.02.2026 - 22:39]
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2335
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 21:45
#12
Ой, бай, частный сектор, отырындар, вы уж вместе с зерновым ACROSом ознакомьтесь с правилами и нюансами!
В статье информация о том что нельзя увольнять сотрудника, который уходит в отпуск за уходу за ребенком. Определенное время оплачивает государство, далее работник имеет право по уходу за ребенком быть в неоплачиевом отпуске до 3 лет - то есть за свой счет, вы ему ни чего не платите, другое дело что вам надо искать замену ему.

Дальше если он выйдет, и если он нарушает трудовой график, то вы можете его уволить если есть на это причины если сотрудник нарушает условия заключённого договора. Если вы хотите от него задержки на работе даже на 5 минут, а он не согласен, хотите уволняйте, но нужно договариваться об компенсации за увольнение по вашей инициативе.
Уволить после выхода через 3 года отпуска вы имеете право, если хотите.

Я вас как частников понимаю хорошо, вы в праве перед приемом на работу обсуждать с работниками любые нюансы, и решать брать или не брать.
А если случился "форс мажор", то уж тут да, после выхода сотрудника после времени по уходу за ребенком, сами решайте.
Вы частники, у вас есть сеть свои риски, или берите тогда на работу со справкой что мужчина кастрирован, или женщина со справкой что она не может иметь детей.

Вы здесь в своих комментариях, не правильно оценили ситуацию с законом, так как нет конкретики по последнему абзацу статьи, статья от информбюро, а не НГ.

В комментариях выше, какой-то детский сад, от людей не знающих законодательство. :-( ;-) ;-)

[Исправлено: Нурбанчик, 05.02.2026 - 22:55]
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4927
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 21:56
#13
Цитата:
Нурбанчик:
Я вас как частников понимаю хорошо,

А я не очень, как обогащаться за счет труда и денег других, так в радость. А как социальную ответственность перенимать, так в печали! :lol:
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2335
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 23:22
#14
Цитата:
Эл-починно:
А я не очень, как обогащаться за счет труда и денег других, так в радость. А как социальную ответственность перенимать, так в печали!

Эл-починно, я с вами согласен!
Прочитав выше комментарии, во-первых сложилась оценка, что комментаторы не так все поняли суть статьи.
Их обязанность отпустить сотрудника в отпуск по случаю рождения ребенка, где финансовые обязательство несёт государство, ну а после сотрудник до достижения 3 лет ребенку.
И после выхода с отпуска, сотрудника обязаны принять на работу без каких либо проблем.
А то выше в комментариях полная ересь, про ту же лень у боярышника :-x
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

