Мне вот представляется , что депутаты совершенно изнывают от безделья, а так как энергии очень много, то всегда начинают искать какие то совешенно экзотические проблемы без которых и жизнь не жизнь и Конституция бледно выглядит!К законотворчеству по важным для экрнрмики и политики вещам их давно не подпускают, там рулит АП и в некоторых вопросах правительство, поэтому приходится пускаться во все тяжкие.