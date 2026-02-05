НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Строители продолжают устранять недоделки в новой школе Рудного. Учеба там начнется уже завтра
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53453
Строители продолжают устранять недоделки в новой школе Рудного. Учеба там начнется уже завтра
Отправлено: 05.02.26 - 17:20
Высокие гости на такие «мелочи» не смотрят. И идут в спортивный зал. Там их уже ждут выстроившиеся в линии ученики, готовые к торжественной линейке. Дети, даже самые маленькие, радуют тем, как наизусть помнят и подпевают гимн Казахстана. Сразу видно - воспитывают патриотов своей страны.
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
492
Re: Строители продолжают устранять недоделки в новой школе...
Отправлено: 05.02.26 - 17:20
#1
Спасибо за реальный распил бабок!!! Школа рассчитана на 900 мест, но набрали 356 учеников- это реальные цифры, ну нет в Рудном столько представителей коренной нации на обучение на родном языке- придется автобусом детей со всего города свозить. а те которые есть, не очень то горят отдавать детей в школы с казахским языком обучения- им надо еще в жизни пристраиваться, поэтому двуязычие важнее. Это не мои слова, слова моих знакомых казахов. которые с детского сада отдают детей сначала в мешанные группы, а затем- в русскоязычные школы. Мотивировка одна- казахский и дома выучит.. А образование лучше получать на русском языке
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8777
Re: Строители продолжают устранять недоделки в новой школе...
Отправлено: 05.02.26 - 17:32
#2
Цитата//Поэтому в одной части зала высокие гости смотрели танцы, а в другой с крыши капала вода.//

Поэтому Аксакалов и не приехал.

Цитата://Мы сюда подвели коммуникации на 1,2 млрд тенге.//

Детям это ОБЯЗАТЕЛЬНО знать; акасакалам - это тоже по барабану; зам акима и так знает сколько ушло ???
И им, детям, какая разница: - 1,2 ярдов или 12 ярдов и причём не своих денег затратил Ионенко ?? - Это наверное акимовские, на уровне- казахских, понты.

Цитата://А он, оказывается, из Костаная.//

Неужели ???
111 - случайно не вы это ???

Цитата:///Жора, вот если вы не понимаете,//

А, что акиму можно так СНИСХОДИТЕЛЬНО и ВАЛЬЯЖНО разговаривать с прессой, а где же этика гос.служащего ???

Цитата://чего вы переживаете?///

Перевожу, с бюрократического на простой язык: - "...какого хера лезешь во все дырки...."

Цитата//Сейчас мы должны получить лицензию к школе. В течение полугода этот процесс идти///

Разве:- если НЕТ лицензии, то можно разве УЧИТЬ детей это жн НЕПОРЯДОК, например - если Добринцову не дадут лицензию на право торговли алкоголем, то он НЕ ИМЕЕТ право торговать, даже и если ПОКЛЯНТСЯ что в течении полугода у него будет ИДТИ этот сам процесс получения лицензии- разве это НЕ НАРУШЕНИЕ Закона со стороны руководства школы и горрайоно Рудного ????
А, вдруг какое ЧП со школьниками во время учёбы без лицензии, - и при обследовании этого ЧП прокуратура может заявить о НЕСООТВЕТСТВИЙ действительности и законности самого процесса обучения.
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2082
Re: Строители продолжают устранять недоделки в новой школе...
Отправлено: 05.02.26 - 18:38
#3
Цитата:
в Рудном наконец открыли общеобразовательную школу № 8 

Уу! 8-я!!
Одну "8-ю" при моей жизни уже закрыли. И даже снесли. А какой там состав учащихся "под занавес" был, любо-дорого!!!
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29512
Re: Строители продолжают устранять недоделки в новой школе...
Отправлено: 05.02.26 - 19:21
#4
Цитата:
 Сегодня для нас знаменательный день! - обратился к школьникам Виктор Ионенко. - Вводится в эксплуатацию наша любимая, прекрасная школа на государственном языке. Большое внимание сегодня уделяется развитию государственного языка. 

И он это по-русски сказал? В школе с казахским языком обучения, перед учениками? :-o :oops: :lol:
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8777
Re: Строители продолжают устранять недоделки в новой школе...
Отправлено: 05.02.26 - 20:33
#5
Цитата:
maxsaf:
он это по-русски сказал


Ионенко- он же русскии- на каком он должен бвл сказать ??
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
490
Re: Строители продолжают устранять недоделки в новой школе...
Отправлено: 05.02.26 - 21:25
#6
Цитата:
maxsaf:
И он это по-русски сказал? В школе с казахским языком обучения, перед учениками?

Да, тоже хотел написать ))Цитата:
ACROS:
Ионенко- он же русскии- на каком он должен бвл сказать ??

Ну может через переводчика хотя бы
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
490
Re: Строители продолжают устранять недоделки в новой школе...
Отправлено: 05.02.26 - 21:27
#7
Цитата:
Мы сюда подвели коммуникации на 1,2 млрд тенге Источник:


напомнило: я остановил уже восемь войн, осталось две
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2425
Re: Строители продолжают устранять недоделки в новой школе...
Отправлено: 05.02.26 - 22:08
#8
Цитата:
Михаил:
Школа рассчитана на 900 мест, но набрали 356 учеников- это реальные цифры, ну нет в Рудном столько представителей коренной нации на обучение на родном языке-

В ваших комментариях ярко прослеживается шовинистическое злорадство. О том, почему появляется у вас это чувство, узнаешь из этого материала. Я не понимаю, как можно жить в Казахстане и проявлять злорадство и радоваться каждый раз из за мелких неудач в Казахстане. Понятно что в данное время идут пуско-наладочные работы, стройка свежая, конденсата много, мороз на улице по этому конденсат. Но назло врагам Казахстана всё в этой школе нормализуется.
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2425
Строители продолжают устранять недоделки в новой школе Рудного. Учеба там начнется уже завтра
Отправлено: 05.02.26 - 22:12
#9
Цитата:
ACROS:
Ионенко- он же русскии- на каком он должен бвл сказать ??

Кстати Ионенко В.Н.как раз таки украинец и осуждает открыто сомнительное СВО. Это для вашего сведения! Окончил Кустанайский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик».Обеспечивает проведение государственной политики, несет ответственность за состояние социально-экономического развития города.

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29512
Строители продолжают устранять недоделки в новой школе Рудного. Учеба там начнется уже завтра
Отправлено: 05.02.26 - 22:15
#10
Цитата:
ACROS:
Ионенко- он же русскии- на каком он должен бвл сказать ??

А Рыбакина у вас - казашка, в соседней ветке. Чё за двойные стандарты? :lol:
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8492
Строители продолжают устранять недоделки в новой школе Рудного. Учеба там начнется уже завтра
Отправлено: 05.02.26 - 22:51
#11
Цитата:
ACROS:
он же русскии-

Я не уверен, национальный вопрос чиновников это очень сложно и требует серьёзного исследования! Наверное г-н Салтыков-Щедрин мог бы тут справиться , но к сожалению он давно умер.

р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2273
Re: Строители продолжают устранять недоделки в новой школе...
Отправлено: 05.02.26 - 23:53
#12
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
. Понятно что в данное время идут пуско-наладочные работы, стройка свежая, конденсата много, мороз на улице по этому конденсат. Но назло врагам Казахстана всё в этой школе нормализуется.


.....когда стал расстраиваться микрорайон Г построили 17ю школу, вводили в эксплуатацию практически в это же время но конденсат там не капал...
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2273
Re: Строители продолжают устранять недоделки в новой школе...
Отправлено: 06.02.26 - 00:01
#13
- Жора, вот если вы не понимаете, вы не говорите. Вентиляционная система - она принудительная. Чтобы зимой ей работать, конденсат получается, нулевая точка - точка росы, - реагирует на мой разговор о каплях с крыши Виктор Ионенко.

....вы в следующий раз Георгий постарайтесь не задавать не удобных вопросов,а напишите хвалебную оду....надо было спросить как там поживает полицейский участок? :-) :-) :-)
