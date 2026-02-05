Re: Тимур ГАФУРОВ: Цени природу, мать твою!

Отправлено: - 17:01

Зачем обсуждать ТО что НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ, ну или НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ к обсуждению.



Всё придуманно и написано уже ДАВНЫМ-ДАВНО в недрах АП: - и сам текст Основого Закона и состав Конституционной комиссии и им уже ПРИКАЗАНО- ЧТО и КАК говорит, несмотря на сбой в разночтении ( забыли инструкции наверное и почему именно они в комиссииих- Имашевы и Сырымовы, а почему - не КУХАРКИ и ЧАБАНЫ - для якобы ВСЕНАРОДНОГО участия) в виде или БЕСПЛАТНОГО или ГАРАНТИРОВАННОГО государством одной услуги ( оказывется это- не одно и тоже или же по Сырыму- одно и тоже или же ГАРАНТИРОВАНО- это НЕ обязательно БЕСПЛАТНО, или же БЕСПЛАТНО- но, это НЕ ГАРАНТИРОВАНО ??) списки предполагаемых или потенциальных, не ошибится бы- и как правильно- депутатов Курултая или участников Курултая ( по тюркски это как будет) ???.



СЕМЬ триллионов тенге- пролетевшие БЕЗЫМЯННОЙ звездой в небе провинциального полустанка или просвистевшие тенге как треть годового бюджета государства; спешно принимаемая якобы новая Конституция после визита бывшего Елбасы в соседнюю страну на чаепитие к другу ; и совершенно псевдо-новый Налоговый Кодекс принятый на фоне вывода капитала за границу и направленный против МСБ, но никак не против проклятых и сосущих страну олигархов - это ВСЁ перечисленное - не аукнется в ближайшем будущем чем то таким, чего не зальёшь бюджетными деньгами??



Теперь по срокам принятия ВАЖНЫХ документов в стране - такой джайский и не самый главный документ государства- якобы новый Налоговый кодекс они будут изучать и корректировать, аж цельный год: - первый квартал- даст им результаты, второй - они будут формировать рабочую комиссию и собирать предложения от бизнеса по регионам, третий - создадут согласительную комиссию по результатаи сбора информации и для выработки поправок в Кодекс и подготовка документов в Парламент, пардон в Курултай и четвёртый квартал - сам процесс принятия поправок в Мажлисе, пардон в Курултае.

Типичная и неспешная ( ептеп-септеп) бюрократическая процедура работы Правительства- целый год.



А, теперь смотрите как работает АП- по принятию самого ГЛАВНОГО и ВАЖНОГО Закона страны- Конституций.

Месяц- на выработку важных положении, второй месяц- якобы обсуждение всенародное. Третий месяц- сам референдум; конец лета-начало осени- выборы Курултая, что бы к осени и к Новому году новые курултайцы приняли Основной и Главный финансовый документ - годовой бюджет государства.

Все дела по написанию текста, поправок, согласованию, референдуму, выборам, голосованию- на всё-про всё: примерно 4-5 месяцев, ну пусть - полгода.

Абишевич- отдыхает или он ещё быстрее проделывал - что то я запамятовал ???