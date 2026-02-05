Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Тимур ГАФУРОВ: Цени природу, мать твою!
Тимур ГАФУРОВ: Цени природу, мать твою!
Тимур ГАФУРОВ: Цени природу, мать твою!
Отправлено: 05.02.26 - 17:01
Начали с отмены сената. Плавно перешли к введению должности второго лица в государстве - вице-президента. Причем неизбираемого народом в связке с первым лицом. И логично оказались в точке, куда в Казахстане приводят любые реформы - запретов в стране маловато, разгуляться негде.
Re: Тимур ГАФУРОВ: Цени природу, мать твою!
Отправлено: 05.02.26 - 17:01
Зачем обсуждать ТО что НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ, ну или НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ к обсуждению.
Всё придуманно и написано уже ДАВНЫМ-ДАВНО в недрах АП: - и сам текст Основого Закона и состав Конституционной комиссии и им уже ПРИКАЗАНО- ЧТО и КАК говорит, несмотря на сбой в разночтении ( забыли инструкции наверное и почему именно они в комиссииих- Имашевы и Сырымовы, а почему - не КУХАРКИ и ЧАБАНЫ - для якобы ВСЕНАРОДНОГО участия) в виде или БЕСПЛАТНОГО или ГАРАНТИРОВАННОГО государством одной услуги ( оказывется это- не одно и тоже или же по Сырыму- одно и тоже или же ГАРАНТИРОВАНО- это НЕ обязательно БЕСПЛАТНО, или же БЕСПЛАТНО- но, это НЕ ГАРАНТИРОВАНО ??) списки предполагаемых или потенциальных, не ошибится бы- и как правильно- депутатов Курултая или участников Курултая ( по тюркски это как будет) ???.
СЕМЬ триллионов тенге- пролетевшие БЕЗЫМЯННОЙ звездой в небе провинциального полустанка или просвистевшие тенге как треть годового бюджета государства; спешно принимаемая якобы новая Конституция после визита бывшего Елбасы в соседнюю страну на чаепитие к другу ; и совершенно псевдо-новый Налоговый Кодекс принятый на фоне вывода капитала за границу и направленный против МСБ, но никак не против проклятых и сосущих страну олигархов - это ВСЁ перечисленное - не аукнется в ближайшем будущем чем то таким, чего не зальёшь бюджетными деньгами??
Теперь по срокам принятия ВАЖНЫХ документов в стране - такой джайский и не самый главный документ государства- якобы новый Налоговый кодекс они будут изучать и корректировать, аж цельный год: - первый квартал- даст им результаты, второй - они будут формировать рабочую комиссию и собирать предложения от бизнеса по регионам, третий - создадут согласительную комиссию по результатаи сбора информации и для выработки поправок в Кодекс и подготовка документов в Парламент, пардон в Курултай и четвёртый квартал - сам процесс принятия поправок в Мажлисе, пардон в Курултае.
Типичная и неспешная ( ептеп-септеп) бюрократическая процедура работы Правительства- целый год.
А, теперь смотрите как работает АП- по принятию самого ГЛАВНОГО и ВАЖНОГО Закона страны- Конституций.
Месяц- на выработку важных положении, второй месяц- якобы обсуждение всенародное. Третий месяц- сам референдум; конец лета-начало осени- выборы Курултая, что бы к осени и к Новому году новые курултайцы приняли Основной и Главный финансовый документ - годовой бюджет государства.
Все дела по написанию текста, поправок, согласованию, референдуму, выборам, голосованию- на всё-про всё: примерно 4-5 месяцев, ну пусть - полгода.
Абишевич- отдыхает или он ещё быстрее проделывал - что то я запамятовал ???
Re: Тимур ГАФУРОВ: Цени природу, мать твою!
Отправлено: 05.02.26 - 20:40
Цитата:///Участники курултая//
Цитата6///депутат мажилиса///
Кстати, как будут в недалёком будущем называться будущие депутаты Курултая, по аналогии с мажилисменом или с мажилесвуманом- курултайМЕН и курултайВУМЕН, или же
- курултайеркек и курултайайел.
Цитата6///депутат мажилиса///
Re: Тимур ГАФУРОВ: Цени природу, мать твою!
Отправлено: 05.02.26 - 22:16
По радио уже сказали, что народ всецело одобряет и горячо поддерживает реформу Конституции и назвали примерный уровень поддержки, 65 % видимо 99,98 % уже не модно! Якобы по социологическим опросам так было выявлено и уже нашли каких то активистов которые кричат:"Давно пора"!
В моём окружении никто и не задумывался почему старая Конституция была плохая и почему так стало невозможно жить без названия Курултай!
По моему мнению все предыдущие редакции Конституции были достаточно неплохи, просто уровень правоприменения был совершенно низким! Когда было удобно власти вспоминали про Конституцию, а бОльшую часть времени на неё абсолютно не обращали внимания! Не стала Конституция оснвополагающим документом в нашей жизни, поэтому большинству населения абсолютно всё равно, что происходит с этой Конституцией!
Re: Тимур ГАФУРОВ: Цени природу, мать твою!
Отправлено: 05.02.26 - 22:34
Для меня лично вопрос реформы Конституции не выглядит назревшим и злободневным! Для меня это выглядит как попытка сделать более удобным кресло(трон) доставшийся от бывшего владельца и оказавшимся неудобным в некоторых местах, видимо фигуры разные! Совершенно нове кресло брать боязно, могут не понять, а подправить старое в самый раз! Но людям от этого не холодно и не жарко, весь вопрос в удобстве властителя! Ну и под шумок можно языки всем подрезать, а чтобы не было сразу заметно напустим туману в формулировках! Кто знает, что именно за ценности против которых нельзя выступать, президент говорит все знают, а оказывается, как минимум 2 человека уже не знают! Имею в виду себя и автора статьи, оказывается он тоже не знает, то, что все знают!
