Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53452
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 09:16
Законопроект предусматривает, что время фактического ухода за малолетними детьми теперь будет зачитываться в трудовой стаж неработающим отцам при назначении пенсионных выплат по возрасту.
Читать новость
Читать новость
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1900
Re: Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в...
Отправлено: 05.02.26 - 09:16
Ну получим ещё больше халявщиков и нахлебников.
Re: Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в...
Отправлено: 05.02.26 - 09:43
А кто их теперь на работу вообще будет брать?
Нафига нужен такой работник у которого куча прав и никаких обязанностей
Нафига нужен такой работник у которого куча прав и никаких обязанностей
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1900
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 09:51
Цитата:
Вот,вот. Я смотрю наши законотворцы решили вообще уничтожить бизнес. Налоги плати,отцов-героинь содержи!
Добринцофф:
Нафига нужен
Нафига нужен
Вот,вот. Я смотрю наши законотворцы решили вообще уничтожить бизнес. Налоги плати,отцов-героинь содержи!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8777
Re: Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в...
Отправлено: 05.02.26 - 10:15
Цитата:
Один путь: - общественные работы при акиматах- ЖЁЛТЫЙ жилет и подметать улицы- они в принципе только там и работают.
Цитата:://время фактического ухода за малолетними детьми теперь будет зачитываться в трудовой стаж неработающим отцам при назначении пенсионных выплат по возрасту///
Теперь ради будущей пенсии- хоть отношения свои оформят и дети получат ОФИЦИАЛЬНОГО отца: - а, то детей настрогали и живут в гражданском браке- сожительствуя.
Добринцофф:
Нафига нужен такой работник у
Нафига нужен такой работник у
Один путь: - общественные работы при акиматах- ЖЁЛТЫЙ жилет и подметать улицы- они в принципе только там и работают.
Цитата:://время фактического ухода за малолетними детьми теперь будет зачитываться в трудовой стаж неработающим отцам при назначении пенсионных выплат по возрасту///
Теперь ради будущей пенсии- хоть отношения свои оформят и дети получат ОФИЦИАЛЬНОГО отца: - а, то детей настрогали и живут в гражданском браке- сожительствуя.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7999
Re: Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в...
Отправлено: 05.02.26 - 10:44
У меня всю жизнь работали одиночки, коллектив всячески поддерживал, заменяли друг друга, особо не заморачивались.
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 20:15
Цитата:
Теперь поддержка коллектива не требуется,говоришь я мат,отэц одиночка,имею право не ходить на работу но получать приэтом з\п,пока я буду сидеть с ребёнком вы будет работать вместо меня,вот так то.
сайлау курманов:
У меня всю жизнь работали одиночки, коллектив всячески поддерживал, заменяли друг друга, особо не заморачивались.
У меня всю жизнь работали одиночки, коллектив всячески поддерживал, заменяли друг друга, особо не заморачивались.
Теперь поддержка коллектива не требуется,говоришь я мат,отэц одиночка,имею право не ходить на работу но получать приэтом з\п,пока я буду сидеть с ребёнком вы будет работать вместо меня,вот так то.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 29512
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 20:21
Цитата:
Теперь перед приемом на работу надо десять раз спросить о планах на личную жизнь. И запретить любые сексуальные контакты на все время действия трудового договора
Добринцофф:
Теперь поддержка коллектива не требуется,говоришь я мат,отэц одиночка
Теперь поддержка коллектива не требуется,говоришь я мат,отэц одиночка
Теперь перед приемом на работу надо десять раз спросить о планах на личную жизнь. И запретить любые сексуальные контакты на все время действия трудового договора
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2425
Re: Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в...
Отправлено: 05.02.26 - 20:42
Цитата:
Вообще напрашивается вопрос , зачем нам такие депутаты? Хорошего работника и так никто не уволит, а плохого зачем крышевать?
Вместе с тем, по предложению депутатов, устанавливается запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя в отношении одиноких родителей независимо от пола.
Источник:
Источник:
Вообще напрашивается вопрос , зачем нам такие депутаты? Хорошего работника и так никто не уволит, а плохого зачем крышевать?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8777
Re: Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в...
Отправлено: 05.02.26 - 20:53
Цитата:
Как они ЭТО представляют в ЧАСТНОЙ фирме: - я что буду ТЕРПЕТЬ или Добринцов будет тоже терпеть такое???
В ШЕСТЬ секунд- пинок под зад.
ПолиграфЪ Боярышников:
устанавливается запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя
устанавливается запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя
Как они ЭТО представляют в ЧАСТНОЙ фирме: - я что буду ТЕРПЕТЬ или Добринцов будет тоже терпеть такое???
В ШЕСТЬ секунд- пинок под зад.
Re: Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в...
Отправлено: 05.02.26 - 21:33
то за сыр бор, всё правильно делают. Хотите жить как на западе, привыкайте к западным ценностям!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2425
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 21:37
Цитата:
а у нас есть сосед лентяй из лентяев, который за один год меняет место работы раз 6-7... и детей у него шестеро. Жена бросила его с детьми, вышла за другого, родила тому осенью мальчика, кукушка та ещё.. живёт отдельно, суд присудил детей отцу, так как мать отказалась.. от детей , так он теперь вообще перестанет на работу ходить .. напишет заявление , переводите зарплату на карточку..
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 05.02.2026 - 22:39]
ACROS:
я что буду ТЕРПЕТЬ или Добринцов будет тоже терпеть такое??? В ШЕСТЬ секунд- пинок под зад.
я что буду ТЕРПЕТЬ или Добринцов будет тоже терпеть такое??? В ШЕСТЬ секунд- пинок под зад.
а у нас есть сосед лентяй из лентяев, который за один год меняет место работы раз 6-7... и детей у него шестеро. Жена бросила его с детьми, вышла за другого, родила тому осенью мальчика, кукушка та ещё.. живёт отдельно, суд присудил детей отцу, так как мать отказалась.. от детей , так он теперь вообще перестанет на работу ходить .. напишет заявление , переводите зарплату на карточку..
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 05.02.2026 - 22:39]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2332
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 21:45
Ой, бай, частный сектор, отырындар, вы уж вместе с зерновым ACROSом ознакомьтесь с правилами и нюансами!
В статье информация о том что нельзя увольнять сотрудника, который уходит в отпуск за уходу за ребенком. Определенное время оплачивает государство, далее работник имеет право по уходу за ребенком быть в неоплачиевом отпуске до 3 лет - то есть за свой счет, вы ему ни чего не платите, другое дело что вам надо искать замену ему.
Дальше если он выйдет, и если он нарушает трудовой график, то вы можете его уволить если есть на это причины если сотрудник нарушает условия заключённого договора. Если вы хотите от него задержки на работе даже на 5 минут, а он не согласен, хотите уволняйте, но нужно договариваться об компенсации за увольнение по вашей инициативе.
Уволить после выхода через 3 года отпуска вы имеете право, если хотите.
Я вас как частников понимаю хорошо, вы в праве перед приемом на работу обсуждать с работниками любые нюансы, и решать брать или не брать.
А если случился "форс мажор", то уж тут да, после выхода сотрудника после времени по уходу за ребенком, сами решайте.
Вы частники, у вас есть сеть свои риски, или берите тогда на работу со справкой что мужчина кастрирован, или женщина со справкой что она не может иметь детей.
Вы здесь в своих комментариях, не правильно оценили ситуацию с законом, так как нет конкретики по последнему абзацу статьи, статья от информбюро, а не НГ.
В комментариях выше, какой-то детский сад, от людей не знающих законодательство.
[Исправлено: Нурбанчик, 05.02.2026 - 22:55]
В статье информация о том что нельзя увольнять сотрудника, который уходит в отпуск за уходу за ребенком. Определенное время оплачивает государство, далее работник имеет право по уходу за ребенком быть в неоплачиевом отпуске до 3 лет - то есть за свой счет, вы ему ни чего не платите, другое дело что вам надо искать замену ему.
Дальше если он выйдет, и если он нарушает трудовой график, то вы можете его уволить если есть на это причины если сотрудник нарушает условия заключённого договора. Если вы хотите от него задержки на работе даже на 5 минут, а он не согласен, хотите уволняйте, но нужно договариваться об компенсации за увольнение по вашей инициативе.
Уволить после выхода через 3 года отпуска вы имеете право, если хотите.
Я вас как частников понимаю хорошо, вы в праве перед приемом на работу обсуждать с работниками любые нюансы, и решать брать или не брать.
А если случился "форс мажор", то уж тут да, после выхода сотрудника после времени по уходу за ребенком, сами решайте.
Вы частники, у вас есть сеть свои риски, или берите тогда на работу со справкой что мужчина кастрирован, или женщина со справкой что она не может иметь детей.
Вы здесь в своих комментариях, не правильно оценили ситуацию с законом, так как нет конкретики по последнему абзацу статьи, статья от информбюро, а не НГ.
В комментариях выше, какой-то детский сад, от людей не знающих законодательство.
[Исправлено: Нурбанчик, 05.02.2026 - 22:55]
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 21:56
Цитата:
А я не очень, как обогащаться за счет труда и денег других, так в радость. А как социальную ответственность перенимать, так в печали!
Нурбанчик:
Я вас как частников понимаю хорошо,
Я вас как частников понимаю хорошо,
А я не очень, как обогащаться за счет труда и денег других, так в радость. А как социальную ответственность перенимать, так в печали!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 67, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 66
|Зарегистрированные пользователи: saba
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать