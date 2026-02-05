Отправлено: - 21:45

[Исправлено: Нурбанчик, 05.02.2026 - 22:55]

Ой, бай, частный сектор, отырындар, вы уж вместе с зерновым ACROSом ознакомьтесь с правилами и нюансами!В статье информация о том что нельзя увольнять сотрудника, который уходит в отпуск за уходу за ребенком. Определенное время оплачивает государство, далее работник имеет право по уходу за ребенком быть в неоплачиевом отпуске до 3 лет - то есть за свой счет, вы ему ни чего не платите, другое дело что вам надо искать замену ему.Дальше если он выйдет, и если он нарушает трудовой график, то вы можете его уволить если есть на это причины если сотрудник нарушает условия заключённого договора. Если вы хотите от него задержки на работе даже на 5 минут, а он не согласен, хотите уволняйте, но нужно договариваться об компенсации за увольнение по вашей инициативе.Уволить после выхода через 3 года отпуска вы имеете право, если хотите.Я вас как частников понимаю хорошо, вы в праве перед приемом на работу обсуждать с работниками любые нюансы, и решать брать или не брать.А если случился "форс мажор", то уж тут да, после выхода сотрудника после времени по уходу за ребенком, сами решайте.Вы частники, у вас есть сеть свои риски, или берите тогда на работу со справкой что мужчина кастрирован, или женщина со справкой что она не может иметь детей.Вы здесь в своих комментариях, не правильно оценили ситуацию с законом, так как нет конкретики по последнему абзацу статьи, статья от информбюро, а не НГ.В комментариях выше, какой-то детский сад, от людей не знающих законодательство.