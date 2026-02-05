Re: Строители продолжают устранять недоделки в новой школе...

Отправлено: - 17:32

Цитата//Поэтому в одной части зала высокие гости смотрели танцы, а в другой с крыши капала вода.//



Поэтому Аксакалов и не приехал.



Цитата://Мы сюда подвели коммуникации на 1,2 млрд тенге.//



Детям это ОБЯЗАТЕЛЬНО знать; акасакалам - это тоже по барабану; зам акима и так знает сколько ушло ???

И им, детям, какая разница: - 1,2 ярдов или 12 ярдов и причём не своих денег затратил Ионенко ?? - Это наверное акимовские, на уровне- казахских, понты.



Цитата://А он, оказывается, из Костаная.//



Неужели ???

111 - случайно не вы это ???



Цитата:///Жора, вот если вы не понимаете,//



А, что акиму можно так СНИСХОДИТЕЛЬНО и ВАЛЬЯЖНО разговаривать с прессой, а где же этика гос.служащего ???



Цитата://чего вы переживаете?///



Перевожу, с бюрократического на простой язык: - "...какого хера лезешь во все дырки...."



Цитата//Сейчас мы должны получить лицензию к школе. В течение полугода этот процесс идти///



Разве:- если НЕТ лицензии, то можно разве УЧИТЬ детей это жн НЕПОРЯДОК, например - если Добринцову не дадут лицензию на право торговли алкоголем, то он НЕ ИМЕЕТ право торговать, даже и если ПОКЛЯНТСЯ что в течении полугода у него будет ИДТИ этот сам процесс получения лицензии- разве это НЕ НАРУШЕНИЕ Закона со стороны руководства школы и горрайоно Рудного ????

А, вдруг какое ЧП со школьниками во время учёбы без лицензии, - и при обследовании этого ЧП прокуратура может заявить о НЕСООТВЕТСТВИЙ действительности и законности самого процесса обучения.