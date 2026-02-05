НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Гарантию бесплатного образования в школах не нашли в проекте новой Конституции. Ситуацию пояснили депутаты
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53448
Гарантию бесплатного образования в школах не нашли в проекте новой Конституции. Ситуацию пояснили депутаты
05.02.26 - 12:18
Действующий основной закон страны гарантирует казахстанцам бесплатное образование. Почему в проекте новой Конституции нет гарантии бесплатного среднего образования, объяснили депутаты мажилиса.
Читать новость

v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2101
Re: Гарантию бесплатного образования в школах не нашли в проекте...
05.02.26 - 12:18
#1
Вопрос - а для чего вообще трогать то, что должно быть незыблемым и неприкосновенным?
Как опираться на конституционные нормы, если их легко переиначить, да еще и (как в данном примере) с ошибками?
Почему бы не внести более действенные меры "как сделать жизнь лучше" в виде ужесточения ответственности за коррупцию, служебные подлоги и приписки (на примере фонда страхования) в виде пожизненного лишения свободы, отсутствия амнистии или приравнивания коррупционных преступлений к измене родине (чем таковые и являются)? Повторюсь, пара отсеченных за взяточничество ладошек быстренько бы исправили ситуацию
