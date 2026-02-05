Re: Гарантию бесплатного образования в школах не нашли в проекте...

Отправлено: - 12:18

Вопрос - а для чего вообще трогать то, что должно быть незыблемым и неприкосновенным?

Как опираться на конституционные нормы, если их легко переиначить, да еще и (как в данном примере) с ошибками?

Почему бы не внести более действенные меры "как сделать жизнь лучше" в виде ужесточения ответственности за коррупцию, служебные подлоги и приписки (на примере фонда страхования) в виде пожизненного лишения свободы, отсутствия амнистии или приравнивания коррупционных преступлений к измене родине (чем таковые и являются)? Повторюсь, пара отсеченных за взяточничество ладошек быстренько бы исправили ситуацию