Аким нажал Ctrl+AI: всё в «цифру»! До месяца на планирование и год на апгрейд Костанайской области до версии 2.0
Это обычное с виду заседание акимата когда-то назовут историческим: предстоит назначить цифрового заместителя каждому руководителю департамента, запланировать и построить IT-парк, центр сбора всех возможных данных, открыть международную школу искусственного интеллекта… Читать новость
Чуть больше – месяц – дали чиновникам на то, чтобы представить не менее пяти пилотных проектов этого года по внедрению передовых технологий ИИ в реальном секторе экономики. А это, как мы знаем, и АПК, и ЖКХ, промышленность транспорт и энергетика.
.....ну всё мы с ИИ впереди планеты всей, с никак не сданной детской больницей,рваными трубами канализации,убитыми дорогами.
- Я стану архитектором. Конечно, сейчас я хочу больше знать об этой профессии. Много информации в соцсетях. И я попробую использовать вот этот профориентолог, чат-бот, про который нам только что объяснили.
......Жансая больше читай НГ они постоянно информируют читателей газеты в какой новостройке вода в подвале или как проводка сгорела, для начинающего архитектора это будет полезно...
Добринцофф: чтобы Костанай стал местом, определяющим направление AI-развития страны.
Цитата:///чтобы Костанай стал местом, определяющим направление AI-развития страны.//
И тут Остапа понесло: - "..Нью Васю.., пардон, Нью Кустанай- центр Вселенной - межгалактические Игры и так далее..."
Цитата:///по сферам АПК и автомобилестроения, потому что эти сферы дают большие налоговые поступления в регион.//
Вроде раньше БОЛЬШЕ всех налогов в областную казну перечисляло АО "ССГПО", или я ошибаюсь ??
Цитата:///привлекли в свои проекты $325 тыс. инвестиций.///
У нас есть своя нац.валюта и если память мне не изменяет все операции и расчёты внутри страны проводяться ( причём это закреплено НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ уровне и за отклонение от этой нормы, вроде как бы раньше был ШТРАФ), только и только в тенге.
Цитата:///А потом я вернусь в Казахстан, где буду работать и применять свои знания.///
Вот это самое главное: - может работа с населением в недалком будущем по поводу ПДП микрорайонов города, будет проводиться ЛУЧШЕ и УДОБНО И ЧЕСТНЕЕ по отношению к населению этих микрорайнов.
ОТВЕТ ИИ [img] Давайте Сосредоточимся на сельском хозяйстве (АПК), так как для Казахстана с его огромными территориями это самый перспективный сектор для внедрения ИИ.
Вот как это работает в развитых странах (США, Австралия, Канада) и что из этого реально приземлить на наши поля:
1. Система «Увидел — Опрыскал» (See & Spray) Это технология от компаний вроде John Deere или стартапов типа Blue River Technology.
Как это работает: На штангу опрыскивателя устанавливаются камеры с ИИ. Нейросеть в реальном времени (на скорости 20 км/ч) отличает полезную культуру от сорняка.
Результат: Гербицид распыляется точечно только на сорняк.
Эффект: Экономия химии до 80-90%. Это колоссальное снижение себестоимости зерна и меньше вреда почве.
2. Спутниковый мониторинг и Индексы вегетации В Канаде фермеры уже почти не выезжают «наугад» проверять всходы.
Как это работает: ИИ анализирует спутниковые снимки (индекс NDVI). Если на каком-то участке поля цвет меняется в сторону желтого, система присылает уведомление на телефон агроному: «Сектор Б-12, подозрение на нехватку азота или нашествие саранчи».
Для Казахстана: Это идеальное решение для северных регионов, где площадь одного поля может составлять сотни гектаров.
3. ИИ в животноводстве (Умные фермы) В Израиле и Нидерландах коровам не вешают просто колокольчик — им вешают «фитнес-браслеты».
Как это работает: Датчики следят за тем, сколько корова ест, как часто двигается и сколько раз пережевывает пищу (жвачка). ИИ анализирует эти данные и сообщает ветеринару о болезни животного за 2-3 дня до того, как появятся видимые симптомы.
Результат: Удои выше, расходы на лекарства ниже.[/img]
Вопрос АКРОСУ= - что то из этого уже есть в Казахстане ? - что Вы используете ?
