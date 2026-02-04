НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аким нажал Ctrl+AI: всё в «цифру»! До месяца на планирование и год на апгрейд Костанайской области до версии 2.0
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53448
Аким нажал Ctrl+AI: всё в «цифру»! До месяца на планирование и год на апгрейд Костанайской области до версии 2.0
Отправлено: 04.02.26 - 19:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это обычное с виду заседание акимата когда-то назовут историческим: предстоит назначить цифрового заместителя каждому руководителю департамента, запланировать и построить IT-парк, центр сбора всех возможных данных, открыть международную школу искусственного интеллекта…
Читать новость

Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10505
Re: Аким нажал Ctrl+AI: всё в «цифру»! До месяца на планирование...
Отправлено: 04.02.26 - 19:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Управление информатизации должно за неделю представить концепцию IT-парка площадью не менее 5 тыс. кв. м, ориентированного на развитие IT-стартапов

Источник:


Цитата:
Чуть больше – месяц – дали чиновникам на то, чтобы представить не менее пяти пилотных проектов этого года по внедрению передовых технологий ИИ в реальном секторе экономики. А это, как мы знаем, и АПК, и ЖКХ, промышленность транспорт и энергетика.

Источник:

Цитата:
Как удалось узнать, всего через месяц в Костанае при поддержке КРУ должна открыться международная школа искусственного интеллекта Tomorrow School.

Источник:

А всего через два месяца в Костанае должна пройти первая междупланетная конфернеция AI
[img][/img]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29509
Re: Аким нажал Ctrl+AI: всё в «цифру»! До месяца на планирование...
Отправлено: 04.02.26 - 20:28
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во, нормальная тема :lol:
Кому надо ИИ настроить локально на своём сервере, чтобы данные никуда не утекали - обращайтесь, помогу (не реклама, бесплатно) 8-)
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2270
Re: Аким нажал Ctrl+AI: всё в «цифру»! До месяца на планирование...
Отправлено: 04.02.26 - 23:21
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....ну всё мы с ИИ впереди планеты всей, с никак не сданной детской больницей,рваными трубами канализации,убитыми дорогами.

- Я стану архитектором. Конечно, сейчас я хочу больше знать об этой профессии. Много информации в соцсетях. И я попробую использовать вот этот профориентолог, чат-бот, про который нам только что объяснили.

......Жансая больше читай НГ они постоянно информируют читателей газеты в какой новостройке вода в подвале или как проводка сгорела, для начинающего архитектора это будет полезно...
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29509
Re: Аким нажал Ctrl+AI: всё в «цифру»! До месяца на планирование...
Отправлено: 04.02.26 - 23:42
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вернёмся напоследок к занятному проекту по профориентации, с которого начали.

Сантехник - самая перспективная профессия. Её у нас ИИ заберёт в самую последнюю очередь :lol:
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1900
Аким нажал Ctrl+AI: всё в «цифру»! До месяца на планирование и год на апгрейд Костанайской области до версии 2.0
Отправлено: 05.02.26 - 09:18
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
проводка сгорела

Так сделали или нет,кто в курсе? Получается же во всех трёх домах одинаковые кабели и в любой момент сгорит он. Чё по цене теперь за хаты там? :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8764
Re: Аким нажал Ctrl+AI: всё в «цифру»! До месяца на планирование...
Отправлено: 05.02.26 - 10:09
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
чтобы Костанай стал местом, определяющим направление AI-развития страны.



Цитата:///чтобы Костанай стал местом, определяющим направление AI-развития страны.//

И тут Остапа понесло: - "..Нью Васю.., пардон, Нью Кустанай- центр Вселенной - межгалактические Игры и так далее..."

Цитата:///по сферам АПК и автомобилестроения, потому что эти сферы дают большие налоговые поступления в регион.//

Вроде раньше БОЛЬШЕ всех налогов в областную казну перечисляло АО "ССГПО", или я ошибаюсь ??

Цитата:///привлекли в свои проекты $325 тыс. инвестиций.///

У нас есть своя нац.валюта и если память мне не изменяет все операции и расчёты внутри страны проводяться ( причём это закреплено НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ уровне и за отклонение от этой нормы, вроде как бы раньше был ШТРАФ), только и только в тенге.

Цитата:///А потом я вернусь в Казахстан, где буду работать и применять свои знания.///

Вот это самое главное: - может работа с населением в недалком будущем по поводу ПДП микрорайонов города, будет проводиться ЛУЧШЕ и УДОБНО И ЧЕСТНЕЕ по отношению к населению этих микрорайнов.
Профайл
simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
437
Аким нажал Ctrl+AI: всё в «цифру»! До месяца на планирование и год на апгрейд Костанайской области до версии 2.0
Отправлено: 05.02.26 - 12:29
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОТВЕТ ИИ
[img]
Давайте Сосредоточимся на сельском хозяйстве (АПК), так как для Казахстана с его огромными территориями это самый перспективный сектор для внедрения ИИ.

Вот как это работает в развитых странах (США, Австралия, Канада) и что из этого реально приземлить на наши поля:

1. Система «Увидел — Опрыскал» (See & Spray)
Это технология от компаний вроде John Deere или стартапов типа Blue River Technology.

Как это работает: На штангу опрыскивателя устанавливаются камеры с ИИ. Нейросеть в реальном времени (на скорости 20 км/ч) отличает полезную культуру от сорняка.

Результат: Гербицид распыляется точечно только на сорняк.

Эффект: Экономия химии до 80-90%. Это колоссальное снижение себестоимости зерна и меньше вреда почве.

2. Спутниковый мониторинг и Индексы вегетации
В Канаде фермеры уже почти не выезжают «наугад» проверять всходы.

Как это работает: ИИ анализирует спутниковые снимки (индекс NDVI). Если на каком-то участке поля цвет меняется в сторону желтого, система присылает уведомление на телефон агроному: «Сектор Б-12, подозрение на нехватку азота или нашествие саранчи».

Для Казахстана: Это идеальное решение для северных регионов, где площадь одного поля может составлять сотни гектаров.

3. ИИ в животноводстве (Умные фермы)
В Израиле и Нидерландах коровам не вешают просто колокольчик — им вешают «фитнес-браслеты».

Как это работает: Датчики следят за тем, сколько корова ест, как часто двигается и сколько раз пережевывает пищу (жвачка). ИИ анализирует эти данные и сообщает ветеринару о болезни животного за 2-3 дня до того, как появятся видимые симптомы.

Результат: Удои выше, расходы на лекарства ниже.[/img]


Вопрос АКРОСУ=
- что то из этого уже есть в Казахстане ?
- что Вы используете ?

[Исправлено: simkst, 05.02.2026 - 13:30]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 49
Зарегистрированные пользователи: simkst

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS