Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
 
 
Увольнять одиноких родителей независимо от пола запретят в Казахстане
Отправлено: 05.02.26 - 09:16
Законопроект предусматривает, что время фактического ухода за малолетними детьми теперь будет зачитываться в трудовой стаж неработающим отцам при назначении пенсионных выплат по возрасту.
Сабыр
Отправлено: 05.02.26 - 09:16
Отправлено: 05.02.26 - 09:16
Ну получим ещё больше халявщиков и нахлебников.
Добринцофф
Отправлено: 05.02.26 - 09:43
Отправлено: 05.02.26 - 09:43
А кто их теперь на работу вообще будет брать?
Нафига нужен такой работник у которого куча прав и никаких обязанностей
Сабыр
Отправлено: 05.02.26 - 09:51
Отправлено: 05.02.26 - 09:51
Цитата:
Добринцофф:
Нафига нужен

Вот,вот. Я смотрю наши законотворцы решили вообще уничтожить бизнес. Налоги плати,отцов-героинь содержи!
ACROS
Отправлено: 05.02.26 - 10:15
Отправлено: 05.02.26 - 10:15
Цитата:
Добринцофф:
Нафига нужен такой работник у


Один путь: - общественные работы при акиматах- ЖЁЛТЫЙ жилет и подметать улицы- они в принципе только там и работают.

Цитата:://время фактического ухода за малолетними детьми теперь будет зачитываться в трудовой стаж неработающим отцам при назначении пенсионных выплат по возрасту///

Теперь ради будущей пенсии- хоть отношения свои оформят и дети получат ОФИЦИАЛЬНОГО отца: - а, то детей настрогали и живут в гражданском браке- сожительствуя.
сайлау курманов
Отправлено: 05.02.26 - 10:44
Отправлено: 05.02.26 - 10:44
У меня всю жизнь работали одиночки, коллектив всячески поддерживал, заменяли друг друга, особо не заморачивались.
