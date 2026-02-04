НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аким нажал Ctrl+AI: всё в «цифру»! До месяца на планирование и год на апгрейд Костанайской области до версии 2.0
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53443
Аким нажал Ctrl+AI: всё в «цифру»! До месяца на планирование и год на апгрейд Костанайской области до версии 2.0
Отправлено: 04.02.26 - 19:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это обычное с виду заседание акимата когда-то назовут историческим: предстоит назначить цифрового заместителя каждому руководителю департамента, запланировать и построить IT-парк, центр сбора всех возможных данных, открыть международную школу искусственного интеллекта…
Читать новость

Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10504
Re: Аким нажал Ctrl+AI: всё в «цифру»! До месяца на планирование...
Отправлено: 04.02.26 - 19:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Управление информатизации должно за неделю представить концепцию IT-парка площадью не менее 5 тыс. кв. м, ориентированного на развитие IT-стартапов

Источник:


Цитата:
Чуть больше – месяц – дали чиновникам на то, чтобы представить не менее пяти пилотных проектов этого года по внедрению передовых технологий ИИ в реальном секторе экономики. А это, как мы знаем, и АПК, и ЖКХ, промышленность транспорт и энергетика.

Источник:

Цитата:
Как удалось узнать, всего через месяц в Костанае при поддержке КРУ должна открыться международная школа искусственного интеллекта Tomorrow School.

Источник:

А всего через два месяца в Костанае должна пройти первая междупланетная конфернеция AI
[img][/img]
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29509
Re: Аким нажал Ctrl+AI: всё в «цифру»! До месяца на планирование...
Отправлено: 04.02.26 - 20:28
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во, нормальная тема :lol:
Кому надо ИИ настроить локально на своём сервере, чтобы данные никуда не утекали - обращайтесь, помогу (не реклама, бесплатно) 8-)
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2270
Re: Аким нажал Ctrl+AI: всё в «цифру»! До месяца на планирование...
Отправлено: 04.02.26 - 23:21
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....ну всё мы с ИИ впереди планеты всей, с никак не сданной детской больницей,рваными трубами канализации,убитыми дорогами.

- Я стану архитектором. Конечно, сейчас я хочу больше знать об этой профессии. Много информации в соцсетях. И я попробую использовать вот этот профориентолог, чат-бот, про который нам только что объяснили.

......Жансая больше читай НГ они постоянно информируют читателей газеты в какой новостройке вода в подвале или как проводка сгорела, для начинающего архитектора это будет полезно...
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29509
Re: Аким нажал Ctrl+AI: всё в «цифру»! До месяца на планирование...
Отправлено: 04.02.26 - 23:42
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вернёмся напоследок к занятному проекту по профориентации, с которого начали.

Сантехник - самая перспективная профессия. Её у нас ИИ заберёт в самую последнюю очередь :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 66
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS