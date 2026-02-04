Re: Аким нажал Ctrl+AI: всё в «цифру»! До месяца на планирование...

Отправлено: - 23:21

.....ну всё мы с ИИ впереди планеты всей, с никак не сданной детской больницей,рваными трубами канализации,убитыми дорогами.



- Я стану архитектором. Конечно, сейчас я хочу больше знать об этой профессии. Много информации в соцсетях. И я попробую использовать вот этот профориентолог, чат-бот, про который нам только что объяснили.



......Жансая больше читай НГ они постоянно информируют читателей газеты в какой новостройке вода в подвале или как проводка сгорела, для начинающего архитектора это будет полезно...