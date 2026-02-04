НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
3,5 млрд тенге заработал житель Костанайской области на незаконной добыче марганцевой руды
 
 
3,5 млрд тенге заработал житель Костанайской области на незаконной добыче марганцевой руды
Отправлено: 04.02.26 - 23:03
В Улытауской области вынесли приговор организатору схемы незаконной добычи марганцевой руды на территории региона. На скамье подсудимых оказался 50-летний житель Костанайской области.
Re: 3,5 млрд тенге заработал житель Костанайской области на...
Отправлено: 04.02.26 - 23:03
......думаю всех это интересует каким образом этот расхититель организовал незаконную добычу руды на месторождении?Целых три года года тындил и никто не видел, не слыхывал,в управлении месторождения не смогли заметить фиктивные договора.....какой то договарняк не поделили...
