Отправлено: - 21:31

saba:

Почитайте статью о выборах президента! Кто Вы например гражданин или житель этой страны? Как гражданин Вы имеете право быть избранным президентом, но есть ли у Вас и у процентов 80 жителей нашей страны 5 летний опыт работы в госслужбе?

ACROS:

все 20 миллионов казахов достойны быть Президентом:- и вы и я в том числе: - это и не такое уж сложное дело- быть Президентом.

saba:

Вы человек не лояльный нынешней власти, Вас никогда не возьмут на госслужбу! Таким образом разом отсекается вся оппозиция от главных выборов в стране

Цитата:Вы это Акросу скажите лучшеЦитата:ДА и причём тут это всё, кроме языка, не совсем понятно. Ведь даже если - Цитата:А как же в других странах оппозиция существует и президентами иной раз оппозиционные кандидаты становятся.Что то тут не сходится?