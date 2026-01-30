Флуд и оффтопик (часть 9)

Отправлено: - 18:23

Витиеватая такая штука из новостей на НТВ. Прямая речь корреспондента:" По гуманитарным соображениям по просьбе Трампа Россия не бомбит неделю энергетические объекты Украины!Разобраться бы по гуманитарным соображениям или по просьбе Трампа 700000 человек в Украине смогли хоть немного погреться в 20 ти градусные холода? И что с сегодняшнего дня все гуманитарные соображения кончились, пусть замерзают? Или срок действия просьбы Трампа закончился? Теперь можно немножко пошалить? А исходя из каких гуманитарных соображений решили бомбить изначально энергетические объекты Украины? Или :" Ой, а мы не думали,что ТЭЦ ещё и жилые дома отапливают, думали только военные заводы", или а мы думали в Украине всегда тепло и не страшно , что отопления не будет?