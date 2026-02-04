Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Новая Конституция исключает возможность "вечной власти" — депутат
Новая Конституция исключает возможность "вечной власти" — депутат
Новая Конституция исключает возможность "вечной власти" — депутат
Отправлено: 04.02.26 - 13:32
По словам депутата Мажилиса Елнура Бейсенбаева, проект новой Конституции закрепляет ключевые ограничения для высших должностей в стране и исключает возможность монополизации власти. Он заявил, что проект закона прямо устанавливает срок полномочий Президента.
Новая Конституция исключает возможность "вечной власти" — депутат
Отправлено: 04.02.26 - 13:32
В чём проблема следующему президенту взять и снова переделать Конституцию под себя и разрешить себе снова переизбираться?
Re: Новая Конституция исключает возможность "вечной...
Отправлено: 04.02.26 - 14:07
Цитата:
Никаких проблем в подобного рода дел нет и 35 летний опыт проведения выборов в Казахстане говорит: - завтра какой нибудь ректор университета или какая то общественная организация выступит с ходатайством о ПРОДЛЕНИИ срока очередного Елбасы и понеслась по обычной, налаженной Абишевичем, схемой.
Народу только и останется: - молча подойти в день выборов к урне и вбросить бюллетень, причём неважно будет за кого проголосовал- итог один.
Никаких проблем в подобного рода дел нет и 35 летний опыт проведения выборов в Казахстане говорит: - завтра какой нибудь ректор университета или какая то общественная организация выступит с ходатайством о ПРОДЛЕНИИ срока очередного Елбасы и понеслась по обычной, налаженной Абишевичем, схемой.
Народу только и останется: - молча подойти в день выборов к урне и вбросить бюллетень, причём неважно будет за кого проголосовал- итог один.
Re: Новая Конституция исключает возможность "вечной...
Отправлено: 04.02.26 - 14:22
Цитата:
А с другой стороны этой же конституцией каждому гражданину дается право избирать и быть избранным. Как-то так. Так что все можно сделать по закону.
Но дополню, что я против нынешнего президента ничего не имею, я бы не возражал, если бы он остался еще на один срок. И на последних выборах я голосовал за него. И проголосовал бы еще раз. Не вижу второй хотя бы "около достойной" кандидатуры.
Он подчеркнул, что введённое ограничение полностью исключает возможность "вечного" пребывания у власти.
А с другой стороны этой же конституцией каждому гражданину дается право избирать и быть избранным. Как-то так. Так что все можно сделать по закону.
Но дополню, что я против нынешнего президента ничего не имею, я бы не возражал, если бы он остался еще на один срок. И на последних выборах я голосовал за него. И проголосовал бы еще раз. Не вижу второй хотя бы "около достойной" кандидатуры.
Новая Конституция исключает возможность "вечной власти" — депутат
Отправлено: 04.02.26 - 15:38
Цитата:
Почему вы так говорите: - все 20 миллионов казахов достойны быть Президентом:- и вы и я в том числе: - это и не такое уж сложное дело- быть Президентом.
Работа Президентом НИЧЕМ не отличается от работы главы крестьянского хозяйства.
Такие же люди и такие же задачи: - сделать своё хозяйство УСПЕШНЫМ и ПРИБЫЛЬНЫМ, а своих людей - ОБЕСПЕЧЕННЫМ.
Такие же задачи стоят и перед Президентом: - сделать свою страну УСПЕШНОЙ и БОГАТОЙ, а сограждан - ОБЕСПЕЧЕННЫМ.
Вот и все дела: - разница лишь в масштабах и информированности.
Единственное: - ОНИ будут отсекать, подобных меня, вас и всех остальных, привычным фильтром - ПЯТИЛЕТНИМ стажем в гос.службе.
Отсюда вывод: - выбор из малого числа, поднадоевших и примелькавших претендентов, не даст должного результата- выберем СЛАБОГО Президента.
Почему вы так говорите: - все 20 миллионов казахов достойны быть Президентом:- и вы и я в том числе: - это и не такое уж сложное дело- быть Президентом.
Работа Президентом НИЧЕМ не отличается от работы главы крестьянского хозяйства.
Такие же люди и такие же задачи: - сделать своё хозяйство УСПЕШНЫМ и ПРИБЫЛЬНЫМ, а своих людей - ОБЕСПЕЧЕННЫМ.
Такие же задачи стоят и перед Президентом: - сделать свою страну УСПЕШНОЙ и БОГАТОЙ, а сограждан - ОБЕСПЕЧЕННЫМ.
Вот и все дела: - разница лишь в масштабах и информированности.
Единственное: - ОНИ будут отсекать, подобных меня, вас и всех остальных, привычным фильтром - ПЯТИЛЕТНИМ стажем в гос.службе.
Отсюда вывод: - выбор из малого числа, поднадоевших и примелькавших претендентов, не даст должного результата- выберем СЛАБОГО Президента.
Новая Конституция исключает возможность "вечной власти" — депутат
Отправлено: 04.02.26 - 17:43
Любое общество должно развиваться в конкурирующей среде, когда два лагеря соперничают,критикуют и только так решают проблему. А у нас вначале создавались ростки оппозиции,затем пошли притеснения и политические убийства,напоследок все завершилось автократией,которая затормозило развитие страны на десятки лет.
Re: Новая Конституция исключает возможность "вечной...
Отправлено: 04.02.26 - 21:12
Цитата:
vofkakst:Это уже не соответствует действительности! Почитайте статью о выборах президента! Кто Вы например гражданин или житель этой страны? Как гражданин Вы имеете право быть избранным президентом, но есть ли у Вас и у процентов 80 жителей нашей страны 5 летний опыт работы в госслужбе? Если язык можно выучить, до указанного возраста подрасти, то если Вы человек не лояльный нынешней власти, Вас никогда не возьмут на госслужбу! Таким образом разом отсекается вся оппозиция от главных выборов в стране! Поэтому сохраняется преемственность власти и кардинальных изменений в политике не предвидится пока будет действовать эта Конституция!
Новая Конституция исключает возможность "вечной власти" — депутат
Отправлено: 04.02.26 - 21:31
Цитата:
Вы это Акросу скажите лучше
Цитата:
ДА и причём тут это всё, кроме языка, не совсем понятно. Ведь даже если - Цитата:
А как же в других странах оппозиция существует и президентами иной раз оппозиционные кандидаты становятся.
Что то тут не сходится?
Вы это Акросу скажите лучше
А как же в других странах оппозиция существует и президентами иной раз оппозиционные кандидаты становятся.
Что то тут не сходится?
