почему тариф частной компании защищает маслихат

Цитата:Потому шта- потому шта:- это не просто ЧАСТНАЯ компания по приёму рогов и копыт, а компания из сферы жизненно-важных коммунальных услуг, типа: - энергетиков, газовиков, водников, тепловиков - у которых тарифы выносятся в публичное поле для обсуждения и только потом УТВЕРЖДАЮТСЯ на сессиях гор.маслихата и они срезали его с 71 до 53 % роста.Прокуратура чего бьтся, этот вопрос в свете нового Налогового кодекса и роста цен- уже НЕ АКТУАЛЕН - не знаю, как будто за ПОЗАПРОШЛОГОДНИЙ снег: - за честь мундира что ли, что на их замечание маслихат не обратил внимания- с поднятием ствки НДС и отмены вычетов от упрощёнчиков- рост тарифов в этом году будет аж на СОРОК процентов с окончанием Указа Токаева о введении моратория на рост тарифов.