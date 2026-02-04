НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Тариф на вывоз мусора в Костанае повышен незаконно, согласились в облсуде. Будут ли горожане меньше платить?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53443
Тариф на вывоз мусора в Костанае повышен незаконно, согласились в облсуде. Будут ли горожане меньше платить?
Отправлено: 04.02.26 - 18:02
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больше года прокуратура добивалась отмены решения о повышения тарифа на услуги ТОО «Тазалык-2012» по вывозу твердых бытовых отходов. И в декабре 2025-го все-таки пришла к успеху. Но ответчик, в лице аппарата маслихата Костаная, не согласился с решением экономического суда и подал апелляционную жалобу, которую рассмотрели вечером 3 февраля.
Читать новость

7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
200
Re: Тариф на вывоз мусора в Костанае повышен незаконно,...
Отправлено: 04.02.26 - 18:02
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто нибудь объясните, почему тариф частной компании защищает маслихат
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8762
Re: Тариф на вывоз мусора в Костанае повышен незаконно,...
Отправлено: 04.02.26 - 18:43
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
71422:
почему тариф частной компании защищает маслихат


Потому шта- потому шта:- это не просто ЧАСТНАЯ компания по приёму рогов и копыт, а компания из сферы жизненно-важных коммунальных услуг, типа: - энергетиков, газовиков, водников, тепловиков - у которых тарифы выносятся в публичное поле для обсуждения и только потом УТВЕРЖДАЮТСЯ на сессиях гор.маслихата и они срезали его с 71 до 53 % роста.

Прокуратура чего бьтся, этот вопрос в свете нового Налогового кодекса и роста цен- уже НЕ АКТУАЛЕН - не знаю, как будто за ПОЗАПРОШЛОГОДНИЙ снег: - за честь мундира что ли, что на их замечание маслихат не обратил внимания- с поднятием ствки НДС и отмены вычетов от упрощёнчиков- рост тарифов в этом году будет аж на СОРОК процентов с окончанием Указа Токаева о введении моратория на рост тарифов.
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1276
Re: Тариф на вывоз мусора в Костанае повышен незаконно,...
Отправлено: 04.02.26 - 20:29
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прокуратура дала понять, что она не будет рядиться с маслихатами, исполнительной властью! Она реально показала, что законность прежде всего! И это подтвердили решения судов! Так держать прокуроры! Отстаивая законность в любой сфере, это значит, что справедливость основана на законности и обоснованности! Решения судов трудно оспорить, т.к. они основаны на законности и обоснованы доказательствами! Думаю, что с тех кто принял незаконное решение о поднятии тарифа нужно взыскать сумму, на которую потратило население и потом раздать! Вот тогда будет справедливо!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 74, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 72
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф, сайлау курманов

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS