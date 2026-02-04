Отправлено: - 15:38

vofkakst:

Не вижу второй хотя бы "около достойной" кандидатуры.

Цитата:Почему вы так говорите: - все 20 миллионов казахов достойны быть Президентом:- и вы и я в том числе: - это и не такое уж сложное дело- быть Президентом.Работа Президентом НИЧЕМ не отличается от работы главы крестьянского хозяйства.Такие же люди и такие же задачи: - сделать своё хозяйство УСПЕШНЫМ и ПРИБЫЛЬНЫМ, а своих людей - ОБЕСПЕЧЕННЫМ.Такие же задачи стоят и перед Президентом: - сделать свою страну УСПЕШНОЙ и БОГАТОЙ, а сограждан - ОБЕСПЕЧЕННЫМ.Вот и все дела: - разница лишь в масштабах и информированности.Единственное: - ОНИ будут отсекать фильтром - ПЯТИЛЕТНИМ стажем в гос.службе.