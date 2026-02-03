НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Штраф получил сельский аким за отказ в выдаче земли предпринимателю в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53440
Штраф получил сельский аким за отказ в выдаче земли предпринимателю в Костанайской области
Отправлено: 03.02.26 - 14:19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предприниматель в октябре 2025 года обратился к акиму сельского округа Әйет с заявлением о предоставлении земельного участка площадью около 0,1 гектара для прокладки газопровода, сообщает пресс-служба ведомства.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1897
Re: Штраф получил сельский аким за отказ в выдаче земли...
Отправлено: 03.02.26 - 14:19
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну хоть одного назарбаева наказали :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8759
Re: Штраф получил сельский аким за отказ в выдаче земли...
Отправлено: 03.02.26 - 16:45
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://аким предпринимателю отказал.//

По какой это причине аким отказал- может у него такая личная непризнь, что даже "...кушать, не могу..."

Цитата://приняты меры по привлечению акима сельского округа за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность//

...видать что о серьзное дальше нарыли у этого акима- просто отказ в выдаче куска земли - это же не невмешательство, а воспрепятствование в деятельности предпринимателя...
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8759
Re: Штраф получил сельский аким за отказ в выдаче земли...
Отправлено: 03.02.26 - 16:46
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:


В Фукуоке- в каком отеле отдыхали ???
Профайл
Ж
* Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
95
Re: Штраф получил сельский аким за отказ в выдаче земли...
Отправлено: 04.02.26 - 11:11
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Ну хоть одного назарбаева наказали

Ну не возможно мимо этого пройти :lol: :lol: :lol:
Извини аким Назарбаев, но так почему-то хочется чтобы оштрафовали Назарабаева :lol: :lol: :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 59, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 59
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS