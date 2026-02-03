НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Как бы не оставили на авось" - Вырубка центрального парка возмутила жителей села в Костанайской области. Что говорят в акимате?
 
 
"Как бы не оставили на авось" - Вырубка центрального парка возмутила жителей села в Костанайской области. Что говорят в акимате?
Отправлено: 03.02.26 - 23:00
Вырубать деревья в с. Пешковка Фёдоровского района начались в конце января. Как сообщил "НГ" местный житель, у сельчан есть опасения, что работы проводят без разрешения и понятных планов по благоустройству.
Re: "Как бы не оставили на авось" - Вырубка...
Отправлено: 03.02.26 - 23:00
#1
Цитата:
Как сообщил "НГ" местный житель, у сельчан есть опасения, что работы проводят без разрешения и понятных планов по благоустройству.

Источник:
анонимщик какой то а не местный житель.. никакой информации об жалобщике у которого были намерения партизанить в этих кушаках
Re: "Как бы не оставили на авось" - Вырубка...
Отправлено: 04.02.26 - 10:11
#2
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
анонимщик какой то а не местный житель.. никакой информации об жалобщике у которого были намерения партизанить в этих кушаках

Читатель пожелал остаться анонимным, тема нам показалась общественно значимой, поэтому и написали про это.
XML / RSS