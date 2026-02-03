Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Суд отказался заменить тюремный срок на штраф для бывшего прокурора Рудного, но вернул ему iPhone 15
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53440
Отправлено: 03.02.26 - 15:01
Рассматривали жалобы на приговор в отношении экс-прокурора Рудного Мурата УСПАНОВА, осужденного к 4 годам и 6 месяцам колонии за покушение на получение взятки. Он вновь просил суд заменить наказание на штраф.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 2100
Re: Суд отказался заменить тюремный срок на штраф для бывшего...
Отправлено: 03.02.26 - 15:01
Почему всегда надо подчеркнуть, что именно айфон и именно 15?
Почему другие марки и модели не указываются? Очередной понт, который должен быть засчитан? Или просто показать, что не "нищеброд на андроиде"?)))
Почему другие марки и модели не указываются? Очередной понт, который должен быть засчитан? Или просто показать, что не "нищеброд на андроиде"?)))
Отправлено: 03.02.26 - 15:03
Взять 20 лямов и попросить домой отпустить И если бы ему дали штраф хотя бы в 30 кратном размере он тут же бы поставил 600 миллионов?? Я в шоке. Или дали бы 10 МРП
Отправлено: 03.02.26 - 15:04
Цитата:
Ну в приличных местах,думаю да,не красиво упоминать про андроид И вдруг мы действительно подумаем что прокуроры могут быть у нас голодранцами 4,5 года и так норм порешали. Представляю ценник в касатке
vofkakst:
"нищеброд на андроиде"
"нищеброд на андроиде"
Ну в приличных местах,думаю да,не красиво упоминать про андроид И вдруг мы действительно подумаем что прокуроры могут быть у нас голодранцами 4,5 года и так норм порешали. Представляю ценник в касатке
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3953
Re: Суд отказался заменить тюремный срок на штраф для бывшего...
Отправлено: 03.02.26 - 16:14
просто 15-й айфон? не Pro Max и даже не Pro?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8759
Re: Суд отказался заменить тюремный срок на штраф для бывшего...
Отправлено: 03.02.26 - 16:18
Цитата:
Когда меня приглашают на совещание в райакиматах или на приём к акиму- я всегда беру с собой кнопочный Нокиа, которому в субботу будет ровно 25 лет( он супер надёжный и в степи и зимой в буран на трассе - связь всегда и везде).
Цитата:///восстановление социальной справедливости,///
Цитата:///несправедливым приговором суда в части назначенного ему наказания.///
Как говориться: - "...от тюрьмы и сумы....", но тем не менее: - какая социальная справедливость, о чём это они поют за деньги - она тут одна и причм бесплатная: - "...вор должен сидеть в тюрьме..."
Насчёт НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ в отношении приговора- а, какой приговор он бы сам выдвинул и поддержал в суде, будучи на свободе, при прежней должности и в ранге гос.обвинителя ???
Один вопрос: - разве его НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ начальник не должен ПОДАТЬ в отставку, в связи с коррупционной статьй его прямого непосредственного подчиннного ???
Так вроде гласит Закон о коррупции.
Сабыр:
Ну в приличных местах,
Ну в приличных местах,
Когда меня приглашают на совещание в райакиматах или на приём к акиму- я всегда беру с собой кнопочный Нокиа, которому в субботу будет ровно 25 лет( он супер надёжный и в степи и зимой в буран на трассе - связь всегда и везде).
Цитата:///восстановление социальной справедливости,///
Цитата:///несправедливым приговором суда в части назначенного ему наказания.///
Как говориться: - "...от тюрьмы и сумы....", но тем не менее: - какая социальная справедливость, о чём это они поют за деньги - она тут одна и причм бесплатная: - "...вор должен сидеть в тюрьме..."
Насчёт НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ в отношении приговора- а, какой приговор он бы сам выдвинул и поддержал в суде, будучи на свободе, при прежней должности и в ранге гос.обвинителя ???
Один вопрос: - разве его НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ начальник не должен ПОДАТЬ в отставку, в связи с коррупционной статьй его прямого непосредственного подчиннного ???
Так вроде гласит Закон о коррупции.
Отправлено: 03.02.26 - 16:34
Цитата:
Терпеть не могу промакс. Мне кажется он только для девочек,огромный и неудобный(в сумочке носить). Самое то это просто про. А который просто айфон-так это в 99% кредитная(нищебродская) история для понтов.
юля елиссева:
не Pro Max и даже не Pro
не Pro Max и даже не Pro
Терпеть не могу промакс. Мне кажется он только для девочек,огромный и неудобный(в сумочке носить). Самое то это просто про. А который просто айфон-так это в 99% кредитная(нищебродская) история для понтов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3953
Отправлено: 03.02.26 - 16:58
Цитата:
вы полагаете что прокурор покупал айфон в кредит?
Сабыр:
просто айфон-так это в 99% кредитная(нищебродская) история для понтов.
просто айфон-так это в 99% кредитная(нищебродская) история для понтов.
вы полагаете что прокурор покупал айфон в кредит?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 1275
Re: Суд отказался заменить тюремный срок на штраф для бывшего...
Отправлено: 03.02.26 - 19:36
Как воровать, так сразу несправедливо наказали, прикрываясь подорванным якобы здоровьем во время следствия, не надо было воровать! В суде, преступники постоянно прикрываются детьми, званиями, поэтому считаю, что мало дали первому руководителю прокуратуры, потому что он обязан по закону соблюдать первым и требовать от остальных блюсти закон, не тянуть свои руку к руке не оскудевающей и заинтересованной в меркантильности! Если украл, то нужно молча нести кару за содеянное и каяться, что совершил грех перед своими детьми и будущим поколением!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 1064
Re: Суд отказался заменить тюремный срок на штраф для бывшего...
Отправлено: 04.02.26 - 13:50
Цитата:
интересно откуда у его родственников 1,5 млн долларов.....
Сабыр:
тут же бы поставил 600 миллионов
тут же бы поставил 600 миллионов
интересно откуда у его родственников 1,5 млн долларов.....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8759
Re: Суд отказался заменить тюремный срок на штраф для бывшего...
Отправлено: 04.02.26 - 13:59
Цитата:
У родственников навряд ли: - но, он же городской прокурор, вы что думаете: - что те счета с деньгами - это счета родственников, нет конечно- это деньги прокурора.
И у него СВОБОДНО найдётся эти 600 000 000 тенге.
директор пляжа:
интересно откуда у его родственников 1,5 млн долларов.....
интересно откуда у его родственников 1,5 млн долларов.....
У родственников навряд ли: - но, он же городской прокурор, вы что думаете: - что те счета с деньгами - это счета родственников, нет конечно- это деньги прокурора.
И у него СВОБОДНО найдётся эти 600 000 000 тенге.
