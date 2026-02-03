НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Костанайская спортсменка стала призером международного турнира по женской борьбе
 
 
§ NG.kz
20.12.07
Костанайская спортсменка стала призером международного турнира по женской борьбе
Отправлено: 03.02.26 - 17:54
В Красноярске (Россия) с 29 января по 1 февраля прошел первый крупный международный турнир нового спортивного сезона по борьбе - XXXVII «Кубок Ивана Ярыгина». Среди участников турнира было немало чемпионов мира, Европы, Азии и Африки.
Читать новость

§ Messer
09.06.25
Re: Костанайская спортсменка стала призером международного...
Отправлено: 03.02.26 - 17:54
Красотки девчонки наши. И коня, поди, на скаку остановят.
