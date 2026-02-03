Отправлено: - 17:50

В коридорах пусто, будто все ученики уже разошлись по домам: стулья составлены на парты, в кабинете труда убраны в ящики отвёртки и молотки… На самом деле детей здесь не было никогда. Общеобразовательная школа в селе Енбек только готовится их принять. Хотя должна была ещё в сентябре…