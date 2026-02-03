Отправлено: - 16:18

Сабыр:

Ну в приличных местах,

Цитата:Когда меня приглашают на совещание в райакиматах или на приём к акиму- я всегда беру с собой кнопочный Нокиа, которому в субботу будет ровно 25 лет( он супер надёжный и в степи и зимой в буран на трассе - связь всегда и везде).Цитата:///восстановление социальной справедливости,///Цитата:///несправедливым приговором суда в части назначенного ему наказания.///Как говориться: - "...от тюрьмы и сумы....", но тем не менее: - какая социальная справедливость, о чём это они поют за деньги - она тут одна и причм бесплатная: - "...вор должен сидеть в тюрьме..."Насчёт НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ в отношении приговора- а, какой приговор он бы сам выдвинул и поддержал в суде, будучи на свободе, при прежней должности и в ранге гос.обвинителя ???Один вопрос: - разве его НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ начальник не должен ПОДАТЬ в отставку, в связи с коррупционной статьй его прямого непосредственного подчиннного ???Так вроде гласит Закон о коррупции.