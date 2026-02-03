Re: Штраф получил сельский аким за отказ в выдаче земли...

Отправлено: - 16:45

Цитата://аким предпринимателю отказал.//



По какой это причине аким отказал- может у него такая личная непризнь, что даже "...кушать, не могу..."



Цитата://приняты меры по привлечению акима сельского округа за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность//



...видать что о серьзное дальше нарыли у этого акима- просто отказ в выдаче куска земли - это же не невмешательство, а воспрепятствование в деятельности предпринимателя...