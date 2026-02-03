НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Суд отказался заменить тюремный срок на штраф для бывшего прокурора Рудного, но вернул ему iPhone 15
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53435
Суд отказался заменить тюремный срок на штраф для бывшего прокурора Рудного, но вернул ему iPhone 15
Отправлено: 03.02.26 - 15:01
Рассматривали жалобы на приговор в отношении экс-прокурора Рудного Мурата УСПАНОВА, осужденного к 4 годам и 6 месяцам колонии за покушение на получение взятки. Он вновь просил суд заменить наказание на штраф.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2099
Re: Суд отказался заменить тюремный срок на штраф для бывшего...
Отправлено: 03.02.26 - 15:01
#1
Почему всегда надо подчеркнуть, что именно айфон и именно 15?
Почему другие марки и модели не указываются? Очередной понт, который должен быть засчитан? Или просто показать, что не "нищеброд на андроиде"?)))
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1897
Суд отказался заменить тюремный срок на штраф для бывшего прокурора Рудного, но вернул ему iPhone 15
Отправлено: 03.02.26 - 15:03
#2
Взять 20 лямов и попросить домой отпустить :lol: И если бы ему дали штраф хотя бы в 30 кратном размере он тут же бы поставил 600 миллионов?? Я в шоке. Или дали бы 10 МРП :lol:

[Исправлено: Сабыр, 03.02.2026 - 16:05]
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1897
Суд отказался заменить тюремный срок на штраф для бывшего прокурора Рудного, но вернул ему iPhone 15
Отправлено: 03.02.26 - 15:04
#3
Цитата:
vofkakst:
"нищеброд на андроиде"

Ну в приличных местах,думаю да,не красиво упоминать про андроид :lol: И вдруг мы действительно подумаем что прокуроры могут быть у нас голодранцами :lol: 4,5 года и так норм порешали. Представляю ценник в касатке ;-)

[Исправлено: Сабыр, 03.02.2026 - 16:08]
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3952
Re: Суд отказался заменить тюремный срок на штраф для бывшего...
Отправлено: 03.02.26 - 16:14
#4
просто 15-й айфон? не Pro Max и даже не Pro?
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8756
Re: Суд отказался заменить тюремный срок на штраф для бывшего...
Отправлено: 03.02.26 - 16:18
#5
Цитата:
Сабыр:
Ну в приличных местах,


Когда меня приглашают на совещание в райакиматах или на приём к акиму- я всегда беру с собой кнопочный Нокиа, которому в субботу будет ровно 25 лет( он супер надёжный и в степи и зимой в буран на трассе - связь всегда и везде).

Цитата:///восстановление социальной справедливости,///
Цитата:///несправедливым приговором суда в части назначенного ему наказания.///

Как говориться: - "...от тюрьмы и сумы....", но тем не менее: - какая социальная справедливость, о чём это они поют за деньги - она тут одна и причм бесплатная: - "...вор должен сидеть в тюрьме..."
Насчёт НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ в отношении приговора- а, какой приговор он бы сам выдвинул и поддержал в суде, будучи на свободе, при прежней должности и в ранге гос.обвинителя ???

Один вопрос: - разве его НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ начальник не должен ПОДАТЬ в отставку, в связи с коррупционной статьй его прямого непосредственного подчиннного ???
Так вроде гласит Закон о коррупции.
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1897
Суд отказался заменить тюремный срок на штраф для бывшего прокурора Рудного, но вернул ему iPhone 15
Отправлено: 03.02.26 - 16:34
#6
Цитата:
юля елиссева:
не Pro Max и даже не Pro

Терпеть не могу промакс. Мне кажется он только для девочек,огромный и неудобный(в сумочке носить). Самое то это просто про. А который просто айфон-так это в 99% кредитная(нищебродская) история для понтов.
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3952
Суд отказался заменить тюремный срок на штраф для бывшего прокурора Рудного, но вернул ему iPhone 15
Отправлено: 03.02.26 - 16:58
#7
Цитата:
Сабыр:
просто айфон-так это в 99% кредитная(нищебродская) история для понтов.

вы полагаете что прокурор покупал айфон в кредит?
