Форум



Обсуждение публикаций
Законна ли видеокамера на лестничной площадке?
 
 
N
NG.kz
20.12.07
53435
Законна ли видеокамера на лестничной площадке?
Отправлено: 02.02.26 - 12:01
Звонил на днях председатель ОСИ, который живет вообще в другом доме, начал угрожать судами и как он сказал все суды выиграет, чтобы я снял камеру видеонаблюдения за своими детьми на своем этаже, которая не смотрит вообще ни на какую квартиру.
сайлау курманов
сайлау курманов
рудный
02.07.12
7997
Re: Законна ли видеокамера на лестничной площадке?
Отправлено: 02.02.26 - 12:01
#1
Недавно обнаружил,что на кабельном ТВ в Рудном есть канал,куда сткаются видосы что всего города, что самое удивительное ,в том доме где у меня был проблемный магазин (Сандриг 72) почти в каждом подъезде внутри есть видеокамеры, а во втором и седьмом подъезде по две камеры. Можно сидя дома наблюдать, однако большинство камер над мусоркой. Не мешало бы наблюдение на углу виноградной и промышленных,тут много закладчиков промышляют
A
ACROS
16.11.19
8756
Re: Законна ли видеокамера на лестничной площадке?
Отправлено: 02.02.26 - 13:19
#2
Цитата:///суды в РК могут оштрафовать и засудить меня за эту видеокамеру?///

Какие проблеммы: - у вас под боком самая крутая юридическая контора( в башне с часами) в городе. Спросите у них и все дела.

Цитата:///председатель - сам бывший полицейский,///

Ну и что с того что он бывший полицейский- на него то же, наверное, можно найти управу???

Цитата:///чтобы я снял камеру//

Наверное, тёлок водит, в сдающие наём хаты.
лимон
лимон
21.11.16
1592
Re: Законна ли видеокамера на лестничной площадке?
Отправлено: 02.02.26 - 13:56
#3
насколько я знаю, должно быть согласие всех жильцов на установку камеры, должны быть информационные таблички, что ведется видеонаблюдение, иначе уголовная ответственность
Тот самый
Тот самый
31.05.18
1538
Re: Законна ли видеокамера на лестничной площадке?
Отправлено: 02.02.26 - 16:38
#4
Подъезд - общественное место, если в поле зрения камеры не попадают чужие квартиры, то соответственно и нет вторжения в частную жизнь. А подглядывать за людьми можно и без камеры, просто стоя у квартиры, в глазок или сидя на лавке.
абике
абике
15.12.23
1274
Re: Законна ли видеокамера на лестничной площадке?
Отправлено: 03.02.26 - 16:30
#5
Устанавливать видеокамеры закон не запрещает в многоквартирном жилом доме! Лестничная площадка входит в понятие общедолевой собственности и только те жильцы, проживающие на одной площадке могут просить соседа не направлять глазок камеры на их дверь! А председатель ОСИ, это временный рабочий, нанятый собственниками квартир и не имеет никаких прав на запрет, пока ему собрание в 51% голосов не даст право на обжалование действий собственника квартиры!
