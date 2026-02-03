НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Вплоть до того, что был другой замок» - Ограничение доступа к собственной парковке оспаривали жильцы многоэтажки в суде Костаная
 
 
N
NG.kz
Я робот
Регистрация:
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53435
«Вплоть до того, что был другой замок» - Ограничение доступа к собственной парковке оспаривали жильцы многотажки в суде Костаная
Отправлено: 03.02.26 - 16:12
Да, по-другому, кроме как оксюмороном в заголовке, ситуацию не описать. Жители дома № 153 по ул. Козыбаева доказывают, что парковка, владельцем которой в частном порядке является Павел ЛИМ, по закону должна быть в их общедолевой собственности.
Читать новость>>
абике
абике
Регистрация:
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1274
Re: «Вплоть до того, что был другой замок» - Ограничение доступа...
Отправлено: 03.02.26 - 16:12
#1
Собственникам квартир нужно дополнить иск к имеющемуся и взыскать всю сумму полученного дохода с ответчика в пользу жильцов этого дома. Более того потребовать у суда направить частник прокурору города на незаконные действия, выразившиеся в захвате государственной земли, т.е. чужой собственности!
С
Сабыр
Регистрация:
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1897
Re: «Вплоть до того, что был другой замок» - Ограничение доступа...
Отправлено: 03.02.26 - 16:14
#2
В который раз убеждаемся,какой молодец Жаслан. А ведь не пустили его в гор маслихат,какая чудовищная фальсификация была на участке. Не нужны им там честные люди,которые за народ.
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53435
A
ACROS
Регистрация:
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8756
Re: «Вплоть до того, что был другой замок» - Ограничение доступа...
Отправлено: 03.02.26 - 16:34
#4
Цитата:///такую стоимость присвоил стоянке оценщик//

"...в такую сумму оценил стоимость парковки, оценщик..."- так наверное, грамотно и правильно будет написано.
Присваивать могут только - звания, чужое имущество, чужие деньги, чужие награды и чужую славу.
Т
Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2785
Re: «Вплоть до того, что был другой замок» - Ограничение доступа...
Отправлено: 03.02.26 - 17:07
#5
Цитата:
ACROS:
так наверное, грамотно и правильно будет написано.

Вы правы. Исправлю
