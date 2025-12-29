Отправлено: - 09:15

ПолиграфЪ Боярышников:

Вопрос! Какие Костанайцы отметили этот праздник?

ПолиграфЪ Боярышников:

И насколько он весёлый и для кого он весёлый?

ПолиграфЪ Боярышников:

И вообще какое количество евреев у нас в Костанае?

ТТ:

Кто-то из редакции НГ, видать, еврей, поскольку публикуют о таком малочисленном мероприятии.

Цитата:И вас этот вопрос настолько интересует, что вы прокомментировали новость месячной давности?Ну что же, отвечу - праздник отмечали члены еврейской диаспоры, которые откликнулись на приглашение синагоги.Цитата:Приходите в синагогу, спросите или посмотрите. Не думаю, что от вас будут скрывать информацию.Цитата:Ну а это вопрос - уже к департаменту статистики. Тоже можете спросить. И вам тоже ответят.Цитата:Ну конечно. Ведь редакция пишет только исходя из национальности журналистов.Что касается этого конкретного сообщения - оно опубликовано в рубрике Народные новости. Текст и фото предоставлены раввином. Что и указано в сообщении.Ну и о малочисленности. Мы пишем о событиях, которые происходят в самых разных диаспорах. Потому что считаем это интересным и важным для читателей. Так было все 23 года работы редакции.Если в вашей диаспоре происходит что-то интересное, приглашайте. Либо приедем к вам, либо опубликуем ваше сообщение о событии.